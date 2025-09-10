bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Бокс

Уилиам Чолов е пети в света! (ВИДЕО)

Европейският шампион го спря за медал

Уилиам Чолов е пети в света! (ВИДЕО)

Уилиам Чолов завърши на пето място при дебютното си участие на световно първенство по бокс при мъжете.

В четвъртфиналите в кат. до 80 кг на шампионата в Ливърпул българският боксьор отстъпи с 0:5 (26:30, 26:30, 26:30, 26:30, 26:30) пред европейския шампион Габриел Веочич (Хърв).

Сърце и душа

Чолов игра смело през целия двубой и в нито един момент не се отказа и не загуби присъствие на духа, но класата на Веочич си каза думата.

Азиатски шампион спря Викторио Илиев на световното (ВИДЕО)

Официалното предупреждение за навеждане на главата, което коства една точка на Чолов още в първия рунд, също оказа влияние.

България чака първи медал за България от световно първенство по бокс при мъжете от 2019 г.

Шанс за два медала

Надеждите ни са свързани с Радослав Росенов и Рами Киуан, които ще се боксират по-късно днес.

В кат. до 60 кг Росенов ще се качи на ринга срещу англичанина Уилям Хюит около 22:15 ч., а 45 минути след това Киуан ще преплете ръкавици при 75-килограмовите срещу шотландеца Алан Пери.

Всички срещи на ринга в Ливърпул можете да гледате в ефира на RING и онлайн на VOYO. За вас коментират Калоян Кюркчиев и Явор Кръстев.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Наш дебютант е на 1/4-финал на световното по бокс
Тагове:

световно първенство бокс загуба европейски шампион уилиам чолов пети в света

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бившият президент на Палермо открит мъртъв

Бившият президент на Палермо открит мъртъв
Напрежение между Попето и Тодор Неделев! Защо си тръгна капитанът на Ботев?

Напрежение между Попето и Тодор Неделев! Защо си тръгна капитанът на Ботев?
Светът затаява дъх: Меси решава съдбата си

Светът затаява дъх: Меси решава съдбата си
Новак Джокович заживя в Атина

Новак Джокович заживя в Атина
Биляна Дудова преди световното по борба: Хиляди тренировки и жертви

Биляна Дудова преди световното по борба: Хиляди тренировки и жертви

Последни новини

Биляна Дудова преди световното по борба: Хиляди тренировки и жертви

Биляна Дудова преди световното по борба: Хиляди тренировки и жертви
Бившият президент на Палермо открит мъртъв

Бившият президент на Палермо открит мъртъв
Напрежение между Попето и Тодор Неделев! Защо си тръгна капитанът на Ботев?

Напрежение между Попето и Тодор Неделев! Защо си тръгна капитанът на Ботев?
Новак Джокович заживя в Атина

Новак Джокович заживя в Атина
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV