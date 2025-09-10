Уилиам Чолов е пети в света! (ВИДЕО)

Уилиам Чолов завърши на пето място при дебютното си участие на световно първенство по бокс при мъжете.

В четвъртфиналите в кат. до 80 кг на шампионата в Ливърпул българският боксьор отстъпи с 0:5 (26:30, 26:30, 26:30, 26:30, 26:30) пред европейския шампион Габриел Веочич (Хърв).

Сърце и душа

Чолов игра смело през целия двубой и в нито един момент не се отказа и не загуби присъствие на духа, но класата на Веочич си каза думата.

Официалното предупреждение за навеждане на главата, което коства една точка на Чолов още в първия рунд, също оказа влияние.

България чака първи медал за България от световно първенство по бокс при мъжете от 2019 г.

Шанс за два медала

Надеждите ни са свързани с Радослав Росенов и Рами Киуан, които ще се боксират по-късно днес.

В кат. до 60 кг Росенов ще се качи на ринга срещу англичанина Уилям Хюит около 22:15 ч., а 45 минути след това Киуан ще преплете ръкавици при 75-килограмовите срещу шотландеца Алан Пери.

Всички срещи на ринга в Ливърпул можете да гледате в ефира на RING и онлайн на VOYO. За вас коментират Калоян Кюркчиев и Явор Кръстев.

