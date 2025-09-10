Депутат сменя олимпийски шампион в отбора ни за световното по борба

Даниел Александров попълни овакантената категория от олимпийския шампион Семен Новиков до 87 кг на класическия стил и ще стартира на световното първенство в Загреб, Хърватия, което започва в събота.

Двамата се срещнаха във финала държавното първенство през месец юни в Пловдив. Александров, който е депутат от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, загуби с 4:5, а състезанието бе първо за дупничанинът, който прекрати кариера през 2022-а, а след първенството в Града под тепетата за втори път обяви, че се оттегля от спорта.

Въпреки това Александров, който има три медала от европейски първенства, а през 2020-а стана втори в Европа, продължи да тренира и да се подготвя с националния отбор.

На 13 септември, когато започва шампионатът в Загреб, борецът от Дупница, ще навърши 34 години.

Депутати на тепиха

Александров не е първият депутат, който се връща на тепиха, припомнят от BGWrestling.bg. През 2019-а това успешно направи Жан Беленюк, първият чернокож депутат в украинския парламент, чийто баща е от Руанда, а майка му е украинка. След това той спечели олимпийската титла в Токио 2020 и бронз в Париж 2024.

В колекцията си има и сребро от Игрите Рио 2016, както и две световни титли (2015, 2019).

Снимка: Lap.bg

Новиков взе решение да напусне родината си именно заради Жан Беленюк, с когото се конкурираха в категория, а именитият му съперник бе предпочетен за олимпийските игри в Токио.

Освен Александров при класиците ще излязат Стоян Кубатов (77), пети на световното през 2023-а, Николай Вичев (63) и Дейвид Димитров (72).

"Момчетата се включиха се с голямо желание в подготовката, защото бяха пренебрегнати от предното ръководство и искат да се докажат", каза селекционерът Стоян Добрев. "Дали ще бъде сега или догодина, ще покажат потенциала си..."

