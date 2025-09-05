bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Иво Бързаков: Радвам се, че ще работя с колеги с опит (ВИДЕО)

Шампионска лига за мен е голяма страст и предизвикателство, разкри новото лице на спортната редакция

bTV Спорт има ново попълнение в редиците си! Иво Бързаков се присъединява към екипа ни, като още от днес (5 септември) ще го видим като водещ на спортните емисии. 

Освен това той ще бъде новото лице на подкаст поредицата на bTV „Спортен нюзрум“, а и ще бъде активен участник в отразяването на най-интересните и актуални събития в bTV Новините, както и в специални студиа за големи турнирни надпревари и значими спортни моменти.

Добре дошъл!

"Много се радвам, че ще имам тази възможност да работя с колеги като Пепи Бакърджиев, с хора, които имат доста сериозен опит в професията. Те могат да ми помогнат в моето развитие, защото те са видели много ситуации, които биха ми били полезни като опит", заяви Бързаков в студиото на "Тази сутрин".

"Познаваме се с 99% от колегите. Общо, взето сме от дълги години в бранша и се занимаваме със спорт, виждаме се по пресконференции, по стадиони, задаваме неудобни въпроси", добави той.

Предизвикателствата

Бързаков не крие, че най-голямата му страст е футболът, а предизвикателството, което чака с нетърпение - отразяването на европейските клубни турнири

"Все пак аз съм израснал в времената, в които bTV винаги е давала Шампионската лига.
И за мен това е нещо, което е много голяма страст и предизвикателство. Аз асоциирам Шампионската лига с тези хубави времена между 2000-2005 г. Тогава имаше и български отбор. Другата година ще се навършат 20 години от появата на Левски в Шампионската лига, която аз асоциирам с bTV", сподели той преди първия си ефир.

