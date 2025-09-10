Броени часове остават до старта на световното първенство по борба в Загреб. При жените ни представят Биляна Дудова (62 кг), Юлияна Янева (68 кг) и Ванеса Георгиева (76 кг).

"Тези медали не са просто отличия. Те са символ на хиляди тренировки, на жертви, на моменти, когато беше по-лесно да се откажа, но избрах да продължа. В тях има болка, упоритост и вяра", надъхана е Биляна.

"Най-голямата победа е да останете добър човек"

"Всичко съм извоювала сама – с труд и дисциплина. Но разбрах, че не е толкова важно какво постигаш в спорта или в кариерата си… истината е в това какъв човек си – преди и след тях.

Медалите блестят, но характерът тежи повече. Преживяла съм много болка – и в живота, и на тепиха. Но дори в най-тежките моменти не съм губила усмивката си, защото тя е моето най-силно оръжие.

И ако мога да дам един съвет на младите – не се страхувайте от трудния път. Той е този, който изгражда силата ви. Борете се, вярвайте и никога не забравяйте, че най-голямата победа е да останете добър човек", написа в социалните мрежи световната и 4-кратна европейска шампионка в три различни категории.

Треньорът на боркините Симеон Щерев е оптимист преди старта на големия форум.

Снимка: Lap.bg

"По-лесно е да купиш легионер, но това не развива нашата борба"

"Лагерът на жените премина изцяло в Дианабад - в хотел "Диана 3" и спортната зала, която сме определили за централизирана подготовка. Имахме една гостенка на 62 кг от Япония, която помагаше на Юлияна Янева и Биляна Дудова. Добра състезателка, помогна много и на двете. Подготовката най-важното мина без травми", каза Щерев.

"Световното първенство е най-силното състезание. Спечелим ли там медал, може да разчитаме на олимпийски медали. Един състезател, за да стигне до медал на голямо първенство при мъжете, му трябват 8-10 години. След това почват резултатите. Ние при юношите не може да вземем точка, какво ще вземем при мъжете?

След 4-5 години тези деца трябва да спечелят медали при юноши. По-лесно е да купиш легионер, но това не развива нашата борба. Ако искаме българска школа, трябва ние да я подготвим", допълни Щерев по наболелите проблеми в един от най-успешните ни спортове.

Снимка: @milenskiphotography

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK