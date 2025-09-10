Епизод 12: Кой стои зад гърба на Стоян Копривленски? (ВИДЕО)

Кикбоксът е един от най-самотните спортове на света. На ринга стъпват само трима. Съдията. Ти. И още един, който всъщност иска да те убие.

На ринга няма място за лъжи, за слабост и за извинения. Секундата може да продължи повече от час. Понякога и цял живот.

На ринга има място само истината

Подкрепа можеш да получиш единствено отвъд въжетата.

В Япония името Стоян Копривленски вече е синоним на победител. Но това е факт отдавна. Още откакто преди година разби на пух и прах очакванията и взе световната титла в турнира К-1 World Max с три спечелени битки в рамките на една-единствена вечер.

Точно така. Правилата в японската верига са сурови!

Такива ще са и на 15 ноември, когато българинът ще опита да превземе Токио отново.

Билет за рая

Снайпера си подпечата билет за финалния етап със звучна победа над Денис Цапу преди малко повече от 48 часа. Зад вдигнатата му ръка на ринга стоят тонове пролети пот и кръв, години подготовка, болка, но и… ужасно много подкрепа.

Днес ви срещаме с Иван Колев, управител на "Азимут Кънстръкшънс". Здраво рамо, на което Стоян Копривленски може да се облегне. Приятелска ръка, протегната с надежда и обещание, че когато работиш здраво, мечтите се сбъдват.

