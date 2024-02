Боят на века: Хърватин разбил веждата на Фюри (ВИДЕО)

Мачът на безспорния световен шампион в тежка категория между Тайсън Фюри и Олександър Усик няма да се състои през февруари заради сериозна аркада, получена от британския боксьор по време на тренировка.

Виновник за това е хърватският боксьор Агрон Смакич, който беше спаринг партньор на Циганския барон и чийто удар попари мераците на британеца да прибере всички пояси.

Хърватинът от албански произход от години тренира най-добрите боксьори в света, а в профила му в Instagram можете да го видите да тренира и с Антъни Джошуа.

FURY CUT FOOTAGE Footage of the punch that allegedly cut Tyson Fury in training pic.twitter.com/sgjuBqCFab

Битката беше насрочена за 17 февруари в Рияд. Усик веднага обяви, че е готов да се бие с друг, но организаторите засега отхвърлят тази възможност.

'There is NO CHANCE the Gypsy King is running scared'



@JeffPowell_Mail https://t.co/D0kqPTqF5h