Джошуа отговори на Фюри: Ще бъда готов през декември

Антъни Джошуа прие предизвикателството от Тайсън Фюри за бой между двамата през декември. Снощи шампионът в тежка категория на WBC публикува обръщение към Ей Джей, с което го кани да се срещнат на ринга през декември. Джошуа не се забави с отговора.

„Да, спокойно. Не се занимавам с онлайн дискусии. За подобно нещо пиши на @258mgt. Ще бъда готов през декември“, написа Джошуа в Twitter.

Той загуби от Усик на 20 август в Джеда. Мачът беше за четири шампионски пояса, които Джошуа държеше до септември миналата година, когато отстъпи на Усик в Лондон, плюс овакантената от Фюри титла на Ring Magazine.

Победата на украинеца отвори дискусия, че той трябва да се бие с Фюри за абсолютната световна титла. По всичко изглежда обаче, че този бой няма да стане преди 2023 г.

Yea calm. I don’t do the online discussions just for clout, so if your really about it shout @258mgt. I’ll be ready in December. Khalas https://t.co/kKCWdrlmol