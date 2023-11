Европейски шампион по бокс се напи, стреля по четирима

Европейският шампион по бокс Никита Иванов рани четирима души пред ресторант в центъра на Москва в неделя. Той и преди е имал проблеми със закона, съобщиха компетентните власти пред руската информационна агенция ТАСС.

Преди три години Иванов преби друг боксьор - Басир Мирсябов, във влак.

European boxing champion Nikita Ivanov started shooting near a restaurant in the center of Moscow (he pulls out the gun and begins shooting at the 2:17 mark)



Four people were injured, and the shooter, Ivanov, was detained.



