Байерн и Реал оставиха развръзката за реванша (ВИДЕО)

Байерн и гостуващият Реал Мадрид направиха зрелищно 2:2 в първия полуфинал в Шампионската лига.

Така испанският гранд удължи на 8 мача серията си без загуба от германския в елиминациите на турнира, а развръзката беше оставена за реванша след седмица (8 май, 21:30 ч., bTV Action).

Сблъсъкът между двата гранда на Стария континент оправда очаквания за спектакъл. Домакините бяха по-активни преди почивката, но Реал поведе след първата си атака. Бившата звезда на баварците Тони Кроос изведе брилянтно Винисиус Жуниор в 24' и бразилецът преодоля с лекота Мануел Нойер - 1:0 за кралския клуб. Попадението е под №20 за нападателя на Реал от началото на кампанията.

30 - Players with most goal involvements in the @ChampionsLeague since the 2021/22 season:



30 - VINÍCIUS JÚNIOR

28 - Kylian Mbappé

25 - Robert Lewandowski

23 - Erling Haaland

22 - Karim Benzema



Star.