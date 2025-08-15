bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Лига Европа

Десподов срещу Янков в Лига Европа

Имат 83 мача заедно, комбинирали са за гол веднъж

Десподов срещу Янков в Лига Европа

Български дуел в Лига Европа! Отборите на двама национали - ПАОК на Кирил Десподов и Риека на Доминик Янков, ще се сблъскат в плейофите.

Гръцкият гранд стигна до тази фаза след победа с 1:0 в реванша с австрийския Волфсбергер. "Двуглавите орли" изтръгнаха успеха в продълженията. И двата двубоя завършиха с нулеви равенства.

Десподов не игра, тъй като продължава възстановяването си от контузия.

Янков не беше на терена за Риека при победата с 3:1 срещу ирландския Шелбърн в реванша, но записа минути при поражението с 1:2 в първата среща.

1 от 83

Десподов и Янков са бивши съотборници в Лудогорец. С екипите на "орлите" и България имат 83 мача заедно. Въпреки че са офанзивни играчи, двамата са комбинирали за гол само веднъж.

Десподов асистира на Янков при 4:0 над ЦСКА за Суперкупата на страната през 2021 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Лудогорец
срещу
Арда Кърджали
26.05.2025 17:45

Статистики за двубоя от efbet Лига между Левски София и Лудогорец

Левски София
Левски София
2 : 2
Лудогорец
Лудогорец
51%
Притежание на топката
49%
Точни удари
Неточни удари
58
Опасни атаки
51
16
Нарушения
12
5
Корнери
5
0
Засади
2
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Vivacom Arena - Georgi Asparuhov

Състави

92
71 50 5 4
70 10
88 11 3
12
29
77 18 19
82 6
17 24 4 14
39
Галего 92 Галего
Уабо Оливър Камдем 71 Уабо Оливър Камдем
Кристиян Димитров 50 Кристиян Димитров
Келиан ван дер Каап 5 Келиан ван дер Каап
Кристиан Макун 4 Кристиан Макун
Георги Костадинов 70 Георги Костадинов
Асен Митков 10 Асен Митков
Марин Петков 88 Марин Петков
Джавад Ел Джемили Сети 11 Джавад Ел Джемили Сети
Майкон Араухо дос Сантос 3 Майкон Араухо дос Сантос
Мустафа Сангаре 12 Мустафа Сангаре
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Сон 17 Сон
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Дани Групър 14 Дани Групър
Иван Орлинов Йорданов 82 Иван Орлинов Йорданов
Якуб Пиотровски 6 Якуб Пиотровски
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Георги Русев 19 Георги Русев
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле

Срещата по минути

90+3′ Жълт картон за Георги Костадинов
87′ Алдаир влезе на мястото на Уабо Оливър Камдем
86′ Илиян Аврамов Стефанов е сменен от Асен Митков
Дерой Дуарте влезе на мястото на Иван Орлинов Йорданов 85′
84′ Майкон Араухо дос Сантос получи жълт картон
Агибу Камара влезе на мястото на Дани Групър 80′
Ивайло Чочев отбеляза гол! 77′
71′ Gašper trdin е сменен от Келиан ван дер Каап
70′ Келиан ван дер Каап получи жълт картон
68′ ГООООЛ! Джавад Ел Джемили Сети беше точен за отбора си
67′ Александър Колев влезе на мястото на Мустафа Сангаре
Аслак Фон Витри е сменен от Сон 65′
Антон Недялков влезе на мястото на Георги Русев 64′
62′ Жълт картон за Уабо Оливър Камдем
61′ Уабо Оливър Камдем отбеляза гол!
Кайо Видал Роша е сменен от Ерик Маркъс 46′
46′ Евертън влезе на мястото на Кристиан Макун
45+1′ Жълт картон за Мустафа Сангаре
получи жълт картон 41′
40′ Ерик Ив Бил получи жълт картон
Директен червен картон за Якуб Пиотровски 36′
ГООООЛ! Ерик Ив Бил беше точен за отбора си 36′

Статистики за двубоя от efbet Лига между Черно море и Лудогорец

Черно море
Черно море
2 : 0
Лудогорец
Лудогорец
36%
Притежание на топката
64%
4
Точни удари
1
6
Неточни удари
4
32
Опасни атаки
56
14
Нарушения
8
0
Корнери
5
1
Засади
7
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион: Stadion Ticha

Състави

33
6 3 28 15
5 71
39 17 99
98
9
77 20 11
23 6
16 15 4 14
1
Пламен Илиев 33 Пламен Илиев
Виктор Попов 6 Виктор Попов
Живко Атанасов 3 Живко Атанасов
Влатко Дробаров 28 Влатко Дробаров
Алберто Мартин 15 Алберто Мартин
Начо Паис 5 Начо Паис
Васил Панайотов 71 Васил Панайотов
Николай Светославов Златев 39 Николай Светославов Златев
Мартин Константинов Милушев 17 Мартин Константинов Милушев
Уеслен младши 99 Уеслен младши
Дерик Осей Яу 98 Дерик Осей Яу
Серхио Падт 1 Серхио Падт
Аслак Фон Витри 16 Аслак Фон Витри
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Дани Групър 14 Дани Групър
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Якуб Пиотровски 6 Якуб Пиотровски
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Агибу Камара 20 Агибу Камара
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Квадво Дуа 9 Квадво Дуа

Срещата по минути

89′ Жълт картон за Мартин Константинов Милушев
89′ Росен Светлинов Стефанов влезе на мястото на Начо Паис
87′ Цветомир Панов е сменен от Николай Светославов Златев
87′ Исмаил Иса е сменен от Алберто Мартин
81′ Тирно Бари е сменен от Уеслен младши
Оливие Вердон влезе на мястото на Едвин Куртулус 80′
Николай Ивайлов Николов е сменен от Аслак Фон Витри 80′
Иван Орлинов Йорданов е сменен от Дани Групър 70′
Георги Русев е сменен от Ерик Маркъс 70′
Ивайло Чочев влезе на мястото на Агибу Камара 70′
66′ Уеслен младши отбеляза гол!
60′ ГООООЛ! Николай Светославов Златев беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от efbet Лига между Арда Кърджали и Лудогорец

Арда Кърджали
Арда Кърджали
1 : 1
Лудогорец
Лудогорец
44%
Притежание на топката
56%
6
Точни удари
6
6
Неточни удари
6
37
Опасни атаки
51
8
Нарушения
12
1
Корнери
5
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

1
21 93 23 35
80 10
99 19 98
9
29
19 20 25
82 6
16 24 4 14
39
Анатоли Господинов 1 Анатоли Господинов
Вячеслав Велиев 21 Вячеслав Велиев
Феликс Ебоа Ебоа 93 Феликс Ебоа Ебоа
Емил Виячки 23 Емил Виячки
Димитър Велковски 35 Димитър Велковски
Лъчезар Котев 80 Лъчезар Котев
Борислав Цонев 10 Борислав Цонев
Станислав Иванов 99 Станислав Иванов
Преслав Йорданов 19 Преслав Йорданов
Светослав Ковачев 98 Светослав Ковачев
Чинонсо Ннамди 9 Чинонсо Ннамди
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Аслак Фон Витри 16 Аслак Фон Витри
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Динис Алмейда 4 Динис Алмейда
Дани Групър 14 Дани Групър
Иван Орлинов Йорданов 82 Иван Орлинов Йорданов
Якуб Пиотровски 6 Якуб Пиотровски
Георги Русев 19 Георги Русев
Агибу Камара 20 Агибу Камара
Емерсън Родригес 25 Емерсън Родригес
Ив Ерик Биле 29 Ив Ерик Биле

Срещата по минути

89′ Серкан Юсеин е сменен от Преслав Йорданов
89′ Дейвид Идоуу влезе на мястото на Борислав Цонев
Квадво Дуа получи жълт картон 88′
Ивайло Чочев влезе на мястото на Агибу Камара 87′
85′ Иван Тилев е сменен от Светослав Ковачев
78′ Светослав Ковачев получи жълт картон
Ерик Маркъс е сменен от Георги Русев 76′
Дерой Дуарте е сменен от Дани Групър 76′
68′ Каскардо е сменен от Димитър Велковски
66′ Преслав Йорданов отбеляза гол!
Кайо Видал Роша е сменен от Ерик Ив Бил 62′
Квадво Дуа влезе на мястото на Емерсън Родригес 62′
Динис Алмейда отбеляза гол! 52′
44′ Станислав Иванов получи жълт картон

Статистики за двубоя от efbet Лига между Лудогорец и Левски София

Лудогорец
Лудогорец
1 : 1
Левски София
Левски София
50%
Притежание на топката
50%
1
Точни удари
6
4
Неточни удари
11
25
Опасни атаки
80
14
Нарушения
7
1
Корнери
12
0
Засади
1
4-2-3-1
Формация
4-4-1-1
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

39
16 15 24 17
18 23
77 82 25
9
17
11
88 8 70 7
71 50 5 4
92
Хендрик Бонман 39 Хендрик Бонман
Аслак Фон Витри 16 Аслак Фон Витри
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Сон 17 Сон
Ивайло Чочев 18 Ивайло Чочев
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Иван Орлинов Йорданов 82 Иван Орлинов Йорданов
Емерсън Родригес 25 Емерсън Родригес
Квадво Дуа 9 Квадво Дуа
Галего 92 Галего
Уабо Оливър Камдем 71 Уабо Оливър Камдем
Кристиян Димитров 50 Кристиян Димитров
Келиан ван дер Каап 5 Келиан ван дер Каап
Кристиан Макун 4 Кристиан Макун
Марин Петков 88 Марин Петков
Карлос Охене 8 Карлос Охене
Георги Костадинов 70 Георги Костадинов
Фабио 7 Фабио
Джавад Ел Джемили Сети 11 Джавад Ел Джемили Сети
Евертън 17 Евертън

Срещата по минути

90+2′ Филип Гигов е сменен от Квадво Дуа
Хасими Фадяга е сменен от Евертън 90′
Алдаир влезе на мястото на Джавад Ел Джемили Сети 90′
Gašper trdin е сменен от Карлос Охене 83′
Асен Митков влезе на мястото на Марин Петков 83′
Евертън отбеляза гол! 79′
77′ Едвин Куртулус получи жълт картон
74′ Агибу Камара влезе на мястото на Емерсън Родригес
56′ Кайо Видал Роша е сменен от Ерик Маркъс
56′ Якуб Пиотровски е сменен от Ерик Маркъс
56′ Дани Групър е сменен от Сон
Мустафа Сангаре е сменен от Фабио 46′
Жълт картон за Карлос Охене 45′
34′ Ерик Маркъс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от efbet Лига между Лудогорец и Черно море

Лудогорец
Лудогорец
2 : 0
Черно море
Черно море
52%
Притежание на топката
48%
9
Точни удари
5
4
Неточни удари
8
59
Опасни атаки
42
4
Нарушения
10
7
Корнери
3
1
Засади
0
4-2-3-1
Формация
4-4-2
Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad)

Състави

1
16 15 24 17
23 6
77 20 11
9
10 98
11 71 29 23
6 3 28 8
33
Серхио Падт 1 Серхио Падт
Аслак Фон Витри 16 Аслак Фон Витри
Едвин Куртулус 15 Едвин Куртулус
Оливие Вердон 24 Оливие Вердон
Сон 17 Сон
Дерой Дуарте 23 Дерой Дуарте
Якуб Пиотровски 6 Якуб Пиотровски
Ерик Маркъс 77 Ерик Маркъс
Агибу Камара 20 Агибу Камара
Кайо Видал Роша 11 Кайо Видал Роша
Квадво Дуа 9 Квадво Дуа
Пламен Илиев 33 Пламен Илиев
Виктор Попов 6 Виктор Попов
Живко Атанасов 3 Живко Атанасов
Влатко Дробаров 28 Влатко Дробаров
Асен Дончев 8 Асен Дончев
Тирно Бари 11 Тирно Бари
Васил Панайотов 71 Васил Панайотов
Берк Орхан Бейхан 29 Берк Орхан Бейхан
Димитър Димитров Тонев 23 Димитър Димитров Тонев
Мазире Соула 10 Мазире Соула
Дерик Осей Яу 98 Дерик Осей Яу

Срещата по минути

90+2′ Емерсън Родригес е сменен от Ерик Маркъс
88′ Иван Орлинов Йорданов е сменен от Агибу Камара
88′ Ерик Ив Бил влезе на мястото на Кайо Видал Роша
Жълт картон за Росен Светлинов Стефанов 87′
Николай Светославов Златев е сменен от Асен Дончев 81′
77′ Георги Русев е сменен от Квадво Дуа
77′ Ивайло Чочев е сменен от Якуб Пиотровски
Росен Светлинов Стефанов влезе на мястото на Живко Атанасов 75′
Мартин Константинов Милушев влезе на мястото на Васил Панайотов 75′
Алберто Мартин влезе на мястото на Берк Орхан Бейхан 75′
Влатко Дробаров получи жълт картон 73′
68′ ГООООЛ! Квадво Дуа беше точен за отбора си
Жълт картон за Уеслен младши 54′
Уеслен младши е сменен от Тирно Бари 46′
45+2′ Оливие Вердон отбеляза гол!
Жълт картон за Асен Дончев 19′
Виктор Попов получи жълт картон 15′
Тагове:

България лига европа паок лудогорец риека кирил десподов доминик янков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно
Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура

Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура
Още трима са аут от първия състав на ЦСКА

Още трима са аут от първия състав на ЦСКА
На 45: Винъс Уилямс ще играе 25-ия си US Open

На 45: Винъс Уилямс ще играе 25-ия си US Open
Пак високо напрежение в щангите!

Пак високо напрежение в щангите! "Самоуправство в лицето на президента" (ВИДЕО)

Последни новини

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно

Европоходът продължава! Арда довърши 9 от Кауно
Левски удари Сабах и в Баку, чака АЗ Алкмаар

Левски удари Сабах и в Баку, чака АЗ Алкмаар
Терънс Атман - покемонът на тениса (ВИДЕО)

Терънс Атман - покемонът на тениса (ВИДЕО)
Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура

Отпускат над 30 млн. лева за спортната инфраструктура
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV