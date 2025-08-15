Десподов срещу Янков в Лига Европа

Български дуел в Лига Европа! Отборите на двама национали - ПАОК на Кирил Десподов и Риека на Доминик Янков, ще се сблъскат в плейофите.

Гръцкият гранд стигна до тази фаза след победа с 1:0 в реванша с австрийския Волфсбергер. "Двуглавите орли" изтръгнаха успеха в продълженията. И двата двубоя завършиха с нулеви равенства.

Десподов не игра, тъй като продължава възстановяването си от контузия.

Янков не беше на терена за Риека при победата с 3:1 срещу ирландския Шелбърн в реванша, но записа минути при поражението с 1:2 в първата среща.

1 от 83

Десподов и Янков са бивши съотборници в Лудогорец. С екипите на "орлите" и България имат 83 мача заедно. Въпреки че са офанзивни играчи, двамата са комбинирали за гол само веднъж.

Десподов асистира на Янков при 4:0 над ЦСКА за Суперкупата на страната през 2021 г.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Лудогорец срещу Арда Кърджали 26.05.2025 17:45

Статистики за двубоя от efbet Лига между Левски София и Лудогорец

Левски София 2 : 2 Лудогорец 51% Притежание на топката 49% Точни удари Неточни удари 58 Опасни атаки 51 16 Нарушения 12 5 Корнери 5 0 Засади 2 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Vivacom Arena - Georgi Asparuhov Състави 92 71 50 5 4 70 10 88 11 3 12 29 77 18 19 82 6 17 24 4 14 39 92 Галего 71 Уабо Оливър Камдем 50 Кристиян Димитров 5 Келиан ван дер Каап 4 Кристиан Макун 70 Георги Костадинов 10 Асен Митков 88 Марин Петков 11 Джавад Ел Джемили Сети 3 Майкон Араухо дос Сантос 12 Мустафа Сангаре 39 Хендрик Бонман 17 Сон 24 Оливие Вердон 4 Динис Алмейда 14 Дани Групър 82 Иван Орлинов Йорданов 6 Якуб Пиотровски 77 Ерик Маркъс 18 Ивайло Чочев 19 Георги Русев 29 Ив Ерик Биле Срещата по минути 90+3′ Жълт картон за Георги Костадинов 87′ Алдаир влезе на мястото на Уабо Оливър Камдем 86′ Илиян Аврамов Стефанов е сменен от Асен Митков Дерой Дуарте влезе на мястото на Иван Орлинов Йорданов 85′ 84′ Майкон Араухо дос Сантос получи жълт картон Агибу Камара влезе на мястото на Дани Групър 80′ Ивайло Чочев отбеляза гол! 77′ 71′ Gašper trdin е сменен от Келиан ван дер Каап 70′ Келиан ван дер Каап получи жълт картон 68′ ГООООЛ! Джавад Ел Джемили Сети беше точен за отбора си 67′ Александър Колев влезе на мястото на Мустафа Сангаре Аслак Фон Витри е сменен от Сон 65′ Антон Недялков влезе на мястото на Георги Русев 64′ 62′ Жълт картон за Уабо Оливър Камдем 61′ Уабо Оливър Камдем отбеляза гол! Кайо Видал Роша е сменен от Ерик Маркъс 46′ 46′ Евертън влезе на мястото на Кристиан Макун 45+1′ Жълт картон за Мустафа Сангаре получи жълт картон 41′ 40′ Ерик Ив Бил получи жълт картон Директен червен картон за Якуб Пиотровски 36′ ГООООЛ! Ерик Ив Бил беше точен за отбора си 36′

Статистики за двубоя от efbet Лига между Черно море и Лудогорец

Черно море 2 : 0 Лудогорец 36% Притежание на топката 64% 4 Точни удари 1 6 Неточни удари 4 32 Опасни атаки 56 14 Нарушения 8 0 Корнери 5 1 Засади 7 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Stadion Ticha Състави 33 6 3 28 15 5 71 39 17 99 98 9 77 20 11 23 6 16 15 4 14 1 33 Пламен Илиев 6 Виктор Попов 3 Живко Атанасов 28 Влатко Дробаров 15 Алберто Мартин 5 Начо Паис 71 Васил Панайотов 39 Николай Светославов Златев 17 Мартин Константинов Милушев 99 Уеслен младши 98 Дерик Осей Яу 1 Серхио Падт 16 Аслак Фон Витри 15 Едвин Куртулус 4 Динис Алмейда 14 Дани Групър 23 Дерой Дуарте 6 Якуб Пиотровски 77 Ерик Маркъс 20 Агибу Камара 11 Кайо Видал Роша 9 Квадво Дуа Срещата по минути 89′ Жълт картон за Мартин Константинов Милушев 89′ Росен Светлинов Стефанов влезе на мястото на Начо Паис 87′ Цветомир Панов е сменен от Николай Светославов Златев 87′ Исмаил Иса е сменен от Алберто Мартин 81′ Тирно Бари е сменен от Уеслен младши Оливие Вердон влезе на мястото на Едвин Куртулус 80′ Николай Ивайлов Николов е сменен от Аслак Фон Витри 80′ Иван Орлинов Йорданов е сменен от Дани Групър 70′ Георги Русев е сменен от Ерик Маркъс 70′ Ивайло Чочев влезе на мястото на Агибу Камара 70′ 66′ Уеслен младши отбеляза гол! 60′ ГООООЛ! Николай Светославов Златев беше точен за отбора си

Статистики за двубоя от efbet Лига между Арда Кърджали и Лудогорец

Арда Кърджали 1 : 1 Лудогорец 44% Притежание на топката 56% 6 Точни удари 6 6 Неточни удари 6 37 Опасни атаки 51 8 Нарушения 12 1 Корнери 5 1 Засади 0 4-2-3-1 Формация 4-2-3-1 Стадион: Състави 1 21 93 23 35 80 10 99 19 98 9 29 19 20 25 82 6 16 24 4 14 39 1 Анатоли Господинов 21 Вячеслав Велиев 93 Феликс Ебоа Ебоа 23 Емил Виячки 35 Димитър Велковски 80 Лъчезар Котев 10 Борислав Цонев 99 Станислав Иванов 19 Преслав Йорданов 98 Светослав Ковачев 9 Чинонсо Ннамди 39 Хендрик Бонман 16 Аслак Фон Витри 24 Оливие Вердон 4 Динис Алмейда 14 Дани Групър 82 Иван Орлинов Йорданов 6 Якуб Пиотровски 19 Георги Русев 20 Агибу Камара 25 Емерсън Родригес 29 Ив Ерик Биле Срещата по минути 89′ Серкан Юсеин е сменен от Преслав Йорданов 89′ Дейвид Идоуу влезе на мястото на Борислав Цонев Квадво Дуа получи жълт картон 88′ Ивайло Чочев влезе на мястото на Агибу Камара 87′ 85′ Иван Тилев е сменен от Светослав Ковачев 78′ Светослав Ковачев получи жълт картон Ерик Маркъс е сменен от Георги Русев 76′ Дерой Дуарте е сменен от Дани Групър 76′ 68′ Каскардо е сменен от Димитър Велковски 66′ Преслав Йорданов отбеляза гол! Кайо Видал Роша е сменен от Ерик Ив Бил 62′ Квадво Дуа влезе на мястото на Емерсън Родригес 62′ Динис Алмейда отбеляза гол! 52′ 44′ Станислав Иванов получи жълт картон

Статистики за двубоя от efbet Лига между Лудогорец и Левски София

Лудогорец 1 : 1 Левски София 50% Притежание на топката 50% 1 Точни удари 6 4 Неточни удари 11 25 Опасни атаки 80 14 Нарушения 7 1 Корнери 12 0 Засади 1 4-2-3-1 Формация 4-4-1-1 Стадион: Huvepharma Arena (Razgrad) Състави 39 16 15 24 17 18 23 77 82 25 9 17 11 88 8 70 7 71 50 5 4 92 39 Хендрик Бонман 16 Аслак Фон Витри 15 Едвин Куртулус 24 Оливие Вердон 17 Сон 18 Ивайло Чочев 23 Дерой Дуарте 77 Ерик Маркъс 82 Иван Орлинов Йорданов 25 Емерсън Родригес 9 Квадво Дуа 92 Галего 71 Уабо Оливър Камдем 50 Кристиян Димитров 5 Келиан ван дер Каап 4 Кристиан Макун 88 Марин Петков 8 Карлос Охене 70 Георги Костадинов 7 Фабио 11 Джавад Ел Джемили Сети 17 Евертън Срещата по минути 90+2′ Филип Гигов е сменен от Квадво Дуа Хасими Фадяга е сменен от Евертън 90′ Алдаир влезе на мястото на Джавад Ел Джемили Сети 90′ Gašper trdin е сменен от Карлос Охене 83′ Асен Митков влезе на мястото на Марин Петков 83′ Евертън отбеляза гол! 79′ 77′ Едвин Куртулус получи жълт картон 74′ Агибу Камара влезе на мястото на Емерсън Родригес 56′ Кайо Видал Роша е сменен от Ерик Маркъс 56′ Якуб Пиотровски е сменен от Ерик Маркъс 56′ Дани Групър е сменен от Сон Мустафа Сангаре е сменен от Фабио 46′ Жълт картон за Карлос Охене 45′ 34′ Ерик Маркъс отбеляза гол!

Статистики за двубоя от efbet Лига между Лудогорец и Черно море