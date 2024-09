Бекъм раздава "Лепкавите неща на Дейвид" (ВИДЕО)

А Бекъм беше... точно за тях. Оказа се, че появата му във видеостената е предварително подготвена шега.

Ричард скочи от стола след изненадата, а Карагър похвали актьорските умения на Бекъм.

Последният донесе подаръци на специалистите. Водещата Кейт Абдо, като дама, получи подписана фланелка на победителя в Шампионската лига от 1999 г., докато Ричардс, Карагър и Анри се сдобиха с по един буркан мед с надпис "Лепкавите неща на Дейвид".

Ever the gentleman



David Beckham surprised the #UCLToday crew and didn't come empty handedpic.twitter.com/WqGxUL9Lmr