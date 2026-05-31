Дъщерята на Луис Енрике гледа от небето. А кой е "синът му" на терена? (ВИДЕО)

Благодарност след триумфа в Шампионска лига

Напрегната, тежка, но в крайна сметка щастлива вечер за Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига. 

Парижани спечелиха трофея от най-авторитетния европейски клубен турнир за втора поредна година, като този път победиха Арсенал след изпълнение на дузпи в Будапеща. 

За треньора на ПСЖ Луис Енрике това е трети триумф (един с Барселона и два поредни с ПСЖ), а и този път от небето го гледаше неговият ангел - дъщеричката му Ксана, която почина преди 7 години. 

Трагедията

На 29 август 2019 г. самият специалист обяви, че дъщеря му е починала. 

Новината разтърси светът на футбола, който до тогава продължаваше да се пита защо само няколко седмици по-рано Луис Енрике напусна поста на селекционер на Испания. 

Сана си отиде само на 9 години след 5-месечна битка с остеосарком (рак на костите).

След заслужено мълчание и време със семейството си, Луис Енрике все пак се завърна към футбола - първо отново начело на Испания, а след това и като треньор на ПСЖ, който изведе тима до две последователни титли в Шампионската лига. 

През миналия сезон феновете на френския му клуб почетоха Ксана с банер, който просълзи всички. Те пресъздадоха емблематичния момент, в който Енрике заби знамето на Барселона в центъра на терена с помощта на дъщеричката си при триумфа на каталунците в Шампионска лига през 2015 г. 

Самият той приема семейната трагедия с философско изказване: "Дъщеря ми дойде на земята, за да живее с нас в продължение на 9 прекрасни години и тя ще бъде жива завинаги, защото ние я помним"

Синът

Трагедията със сигурност е променила Луис Енрике, със сигурност е белязала семейството му, но не и неговата любов към футбола. 

Може би дори го е направила по-човечен и земен.

"Не ме интересува дали съм легенда", каза той с усмивка след триумфа в Будапеща. 

А за това колко важен и добър е Енрике, говори едно изказване от празненствата. 

"Луис Енрике за мен е като баща. Трябва да му благодаря за всичко, което направи за мен", каза го Лукас Бералдо, докато държеше сина си на терена. И го каза искрено! 

