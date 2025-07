Иняки Уилямс ще е първият чернокож капитан на баските

Нападателят на Атлетик Билбао Иняки Уилямс се гордее, че е първият чернокож капитан на Атлетик Билбао в 127-годишната история на клуба. Той подчерта колко е важно това във време, в което "крайната десница е на мода".

Уилямс е един от първите чернокожи, носили "червено-бялата" фланелка, заради специфичното правило на клуба да разчита само на футболисти от баски произход, родени в Баскония. Двамата със звездата на тима - по-малкия му брат Нико, са деца на ганайски мигранти.

"Това означава много. Изглежда като съдба. Майка ми и баща ми са ме създали и аз съм се родил в Билбао преди 31 години. Имаме късмета да представляваме много хора, които идват от чужбина, за да се прехранват. А да бъдем пример в Страната на баските и в Испания е важно за нас"

"Произхождаме от скромно семейство и възможността да подчертаваме това, е добра за всички. Изглежда, че край нас крайната десница отново е на мода и тези от нас, които имат глас, трябва да продължат да работят, да доказват на хората, че грешат, и да преодоляват бариерите", коментира 31-годишният Иняки, който играе за Гана, докато брат му вече е европейски шампион с Испания.

Това лято имаше много шум около евентуален трансфер на Нико в Барселона, но крилото предпочете родния Билбао, удължавайки договора си до 2035 г.

Nico Williams signs eight-year contract extension at Athletic Club, until 2035.



The red and white winger will stay the next ten seasons at the club of his heart and his release clause increase more than 50% over the previous one.#NicoWilliams2035 #AthleticWIN