Интер и Барселона имат сметки за уреждане (ВИДЕО)

Барселона срещу Интер. Атака срещу защита. Ханзи Флик срещу Симоне Индзаги. 3:3 в първия мач. А мястото на финала е само едно. Кой ще грабне последния билет?

Първият мач от полуфиналите на Шампионска лига между Барселона и Интер завърши със зрелищно равенство 3:3. Маркъс Тюрам вкара най-бързия гол на полуфиналите в историята на турнира. Само 31 секунди бяха необходими на французина да отбележи. Дензъл Дъмфрийс добави още два гола за Интер.

Барселона обаче отговори чрез магията на Ламин Ямал, който развинти защитата на "нерадзурите". Феран Торес и Рафиня също помогнаха, за да може каталунците да не загубят срещата у дома.

Сега на "Джузепе Меаца" Интер има леко предимство, но едва ли Барселона ще се чувства застрашен. В едно можем да сме сигурни - футболистите на Ханзи Флик ще търсят гол още от първия съдийски сигнал.

Надеждите на Интер за требъл вече се изпариха, но тези на Барселона все още са живи, като каталунците крачат смело напред.

Рафиня е вече подобри рекорда на Лионел Меси за най-много голове и асистенции за Барселона в един сезон в Шампионска лига - 20. Само г-н Шампионска лига Кристиано Роналдо има повече - 21 от сезон 2013/14, когато Реал Мадрид спечели 10-и трофей в Турнира на богатите.

