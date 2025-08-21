bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Шествие и забрана за паркиране: Промените в София заради мача на Левски

Срещата с АЗ Алкмаар е днес, 21 август, от 21:00 ч. на националния стадион

Шествие и забрана за паркиране: Промените в София заради мача на Левски
Lap.bg

Левски влиза в люта битка за място в редовния сезон на Лигата на конференциите с нидерландския АЗ Алкмаар! 

Първата среща от сблъсъка е днес, 21 август, от 21:00 ч. на националния стадион "Васил Левски". 

Очаква се 40 000 да подкрепят "сините" във важния мач, а това неминуемо ще се отрази на трафика в София. 

Шествието

Привържениците на родния тим са обявили шествие преди мача. Феновете на Левски ще се придвижват заедно и то по едни от най-натоварените улици в столицата

Снимка: Lap.bg

Тръгването е обявено за 18:30 ч. от обичайната локация - бул. "Тодор Александров" 23, където е централата на Националния клуб на привържениците. 

Такова шествие е традиционно за дербитата с ЦСКА и обикновено "сините" привърженици преминават през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", ул. "Ген. Йосиф В. Гурко", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви". 

До момента от общината и от МВР не са обявили, че ще затварят улици заради придвижването на групата. Вероятно ще има затруднение в движението по споменатите улици преди мача. 

Паркингът

Ясно е обаче, че на националния стадион няма да може да се паркира.

Снимка: БГНЕС

"Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:
- От 08:00 часа до 23:00 часа на 21.08.2025 г., на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“;
- От 12:00 часа до 23:00 часа на 21.08.2025 г., на южното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“ ("джобовете").", гласи официалното съобщение на столичната община.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

движение София левски промени улици фенове шествие аз алкмаар

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Бодьо разпиля Щурм и мечтае в Шампионска лига (ВИДЕО)

Бодьо разпиля Щурм и мечтае в Шампионска лига (ВИДЕО)
Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)

Бърза вода, измръзнали ръце и лед по греблата (ВИДЕО)
Ямал зарадва внучката на Стоичков (СНИМКА)

Ямал зарадва внучката на Стоичков (СНИМКА)
Трансформацията на скандалната Имане Хелиф

Трансформацията на скандалната Имане Хелиф

Мач и шествие: Промените в движението в София заради мача на Левски

Мач и шествие: Промените в движението в София заради мача на Левски

Последни новини

Барчовски пред bTV: Поемам цялата отговорност! (ВИДЕО)

Барчовски пред bTV: Поемам цялата отговорност! (ВИДЕО)
Бодьо разпиля Щурм и мечтае в Шампионска лига (ВИДЕО)

Бодьо разпиля Щурм и мечтае в Шампионска лига (ВИДЕО)

"Лъвовете" аут от квалификациите след разгром в Нидерландия (ВИДЕО)
live
КРАЙ НА МАЧА: Нидерландия - България 97:70 (ВИДЕО)

КРАЙ НА МАЧА: Нидерландия - България 97:70 (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV