Шествие и забрана за паркиране: Промените в София заради мача на Левски

Левски влиза в люта битка за място в редовния сезон на Лигата на конференциите с нидерландския АЗ Алкмаар!

Първата среща от сблъсъка е днес, 21 август, от 21:00 ч. на националния стадион "Васил Левски".

Очаква се 40 000 да подкрепят "сините" във важния мач, а това неминуемо ще се отрази на трафика в София.

Шествието

Привържениците на родния тим са обявили шествие преди мача. Феновете на Левски ще се придвижват заедно и то по едни от най-натоварените улици в столицата.

Снимка: Lap.bg

Тръгването е обявено за 18:30 ч. от обичайната локация - бул. "Тодор Александров" 23, където е централата на Националния клуб на привържениците.

Такова шествие е традиционно за дербитата с ЦСКА и обикновено "сините" привърженици преминават през бул. "Цар Освободител", бул. "Васил Левски", ул. "Ген. Йосиф В. Гурко", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви".

До момента от общината и от МВР не са обявили, че ще затварят улици заради придвижването на групата. Вероятно ще има затруднение в движението по споменатите улици преди мача.

Паркингът

Ясно е обаче, че на националния стадион няма да може да се паркира.

Снимка: БГНЕС

"Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 08:00 часа до 23:00 часа на 21.08.2025 г., на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски“;

- От 12:00 часа до 23:00 часа на 21.08.2025 г., на южното платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между бул. „Драган Цанков“ и ул. „Ген. Гурко“ ("джобовете").", гласи официалното съобщение на столичната община.

