Какво се случва? Пеп пуска контузения Родри в Шампионската лига?

Манчестър Сити с неочакван ход. "Гражданите" картотекираха контузения Родри за елиминационната фаза на Шампионската лига, въпреки че испанецът още не е възстановен. Европейският шампион получи травма в началото на сезона и се очаква да бъде аут до края на настоящата кампания.

Въпреки това Гуардиола е решил да го включи в разширения състав, заедно с новите попълнения Омар Мармуш, Нико Гонсалес и Абдукодир Хусанов. Витор Рейс обаче е пренебрегнат.

