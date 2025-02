Милан приключи с ШЛ след нелеп червен картон (ВИДЕО)

Милан е аут от Шампионската лига! "Росонерите" отпаднаха в плейофната фаза, след като направиха 1:1 с гостуващия Фейенорд в реванша. Така нидерландският гранд продължава напред с общ резултат 2:1, благодарение на минималния успех в Ротердам преди седмица.

Тази вечер в големия грешник за Милан се превърна един от основните играчи - Тео Ернандес. Левият бек си изкара два жълти картона, вторият от които за симулация в наказателното поле на гостите в 51'.

Двубоят на Сан Сиро в Милано започна отлично за "росонерите". Тимът на Серджо Консейсао поведе още в 1' чрез Сантяго Хименес. По този начин мексиканският нападател наказа клуба, чийто екип носи само допреди месец. За Хименес попадението е под №8 в турнира и идва в 11-ия му мач.

Впоследствие Рафаел Леао беше спрян от вратаря Тимон Веленройтер и Милан може да съжалява, че водеше само с 1:0 на почивката.

Втората част започна с по-активни действия на италианския гранд, обаче изгонването на Ернандес промени съотношението на силите.

Фейенорд се възползва - в 74' резервата Хулиан Каранска засече с глава страхотно центриране на играча на мача Уго Буено за 1:1.

В крайна сметка Фейенорд е на осминафинал в Шампионската лига за първи път от 50 години, докато седемкратният носител на трофея Милан ще се съсредоточи върху битката за участие в турнира и през сезон 2025/26.

