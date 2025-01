Много повече от игра: Те загубиха, но стоплиха сърцето на дете (ВИДЕО)

Отборът на Селтик си гарантира място на елиминациите в Шампионската лига с драматична победа над Йънг Бойс. Независимо че вкараха топката във вратата три пъти и пропуснаха дузпа, играчите на Брендан Роджърс трябваше доста да се потрудят за крайното 1:0.

За швейцарците мачът бе без значение, но въпреки това много техни привърженици отидоха до Шотландия.

След края на срещата и след като премина еуфорията при домакините, феновете на Йънг Бойс останаха на трибуните от мерки за безопасност.

И точно тогава те направиха нещо, което един малък фен на Селтик никога няма да забрави.

Видео в социалните мрежи показва как детето стои във вече празния сектор на домакините. Върви към трибуната с гостуващи привърженици, ръкопляска им и вдига ръце като за "вълна". И всички фенове отговарят на подканата му с викове и аплодисменти.

The entire BSC Young Boys away support gave this young Celtic fan a moment he will never forget pic.twitter.com/vjczQRUKXx