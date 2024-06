"Определено най-добрата нощ в живота ми"

"Не знаем със сигурност! Да... ще се случи!", лаконичен бе Джуд Белингам на въпрос дали Килиан Мбапе ще подпише с Реал.

На "Уембли" той говори пред Рио Фърдинанд, Жозе Моуриньо и Стив Макманаман.

"Би било невероятно. Играч като него... Видяхте тази вечер, че единственото малко нещо, което ни липсва, е ефективен №9. Ще бъде страхотно да е с нас, ще ни изведе на друго ниво.

Jude Bellingham: “I asked José Mourinho for a picture with my mum, she’s fancied him for years!".



Jude Bellingham takes the picture…



Jose Mourinho: "Now you come to Fenerbahçe!"

pic.twitter.com/bg6P0YBNE7