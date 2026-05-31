"Радвам се, че Арсенал загуби! Те са трагедия за футбола!"

Пари Сен Жермен и Арсенал сътвориха шоу по всички правила на футбола, за да определят кой е Кралят на Европа.

Двата тима се сблъскаха за трофея в Шампионската лига и след 1:1 в редовното време, дойде време на дузпите, при които французите се оказаха по-добри и за втора поредна година триумфираха в надпреварата.

Нея на това мнение е... Ивица Илиев. Бившият футболист на Партизан Белград, Дженоа, ПАОК, Енерги Котбус, Макаби Тел Авив и Висла Краков бе в студиото на сръбската телевизия, излъчваща мача.

И завърши участието си с унищожителна критика!

Разочарован

"Прекарах си страхотно, в студиото атмосферата беше прекрасна... Не знам обаче кой би гледал такъв футбол. Ако си бях вкъщи, сигурно на полувремето щях да изляза и да не гледам. Това е трагедия за футбола!", изненада всички с признание роденият в Белград Илиев.

"Радвам се, че Арсенал загуби... Отборът, който има 25-26% притежание на топката, премина в другата половина на терена за първи път в последната минута на полувремето, случайно вкара гол, изпълниха първи корнер в продълженията... Да им видим победите! Спечелиха титлата на Англия, като бяха разбити във всяко дерби - и от Сити, и от Ливърпул. До този финал стигнаха, отстранявайки средняшки отбори - Байер Леверкузен, Спортинг, Атлетико Мадрид. Всички им бяха равностойни. Не победиха нито един сериозен отбор!", продължи с критиките бившият футболист.

И накрая заключи: "Антифутбол и огромно разочарование!"

Сезонът на Арсенал

Всъщност "артилеристите" спечелиха титлата на Англия, завършвайки на 7 точки пред Манчестър Сити.

В Шампионска лига пък, въпреки загубената титла с дузпи, те не бяха победени от нито един съперник през сезона.

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал