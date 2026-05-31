bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Шампионска лига

"Радвам се, че Арсенал загуби! Те са трагедия за футбола!"

Легенда от Балканите втрещи с коментар за най-важния мач за сезона

Reuters

Пари Сен Жермен и Арсенал сътвориха шоу по всички правила на футбола, за да определят кой е Кралят на Европа. 

Двата тима се сблъскаха за трофея в Шампионската лига и след 1:1 в редовното време, дойде време на дузпите, при които французите се оказаха по-добри и за втора поредна година триумфираха в надпреварата. 

Нея на това мнение е... Ивица Илиев. Бившият футболист на Партизан Белград, Дженоа, ПАОК, Енерги Котбус, Макаби Тел Авив и Висла Краков бе в студиото на сръбската телевизия, излъчваща мача. 

И завърши участието си с унищожителна критика!

Разочарован

"Прекарах си страхотно, в студиото атмосферата беше прекрасна... Не знам обаче кой би гледал такъв футбол. Ако си бях вкъщи, сигурно на полувремето щях да изляза и да не гледам. Това е трагедия за футбола!", изненада всички с признание роденият в Белград Илиев.

"Радвам се, че Арсенал загуби... Отборът, който има 25-26% притежание на топката, премина в другата половина на терена за първи път в последната минута на полувремето, случайно вкара гол, изпълниха първи корнер в продълженията... Да им видим победите! Спечелиха титлата на Англия, като бяха разбити във всяко дерби - и от Сити, и от Ливърпул. До този финал стигнаха, отстранявайки средняшки отбори - Байер Леверкузен, Спортинг, Атлетико Мадрид. Всички им бяха равностойни. Не победиха нито един сериозен отбор!", продължи с критиките бившият футболист.

И накрая заключи: "Антифутбол и огромно разочарование!"

Сезонът на Арсенал

Всъщност "артилеристите" спечелиха титлата на Англия, завършвайки на 7 точки пред Манчестър Сити. 

Снимка: Reuters

В Шампионска лига пък, въпреки загубената титла с дузпи, те не бяха победени от нито един съперник през сезона. 

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

Статистики за двубоя от Шампионска лига между ПСЖ и Арсенал

ПСЖ
ПСЖ
1 : 1
Арсенал
Арсенал
75%
Притежание на топката
25%
12
Точни удари
5
9
Неточни удари
2
101
Опасни атаки
36
11
Нарушения
17
11
Корнери
3
0
Засади
3
4-3-3
Формация
4-2-3-1
Стадион:

Състави

39
2 5 51 25
87 17 8
14 10 7
29
7 8 19
41 49
3 2 6 5
1
Матвей Сафонов 39 Матвей Сафонов
Ахраф Хакими 2 Ахраф Хакими
Маркиньос 5 Маркиньос
Уилям Пачо Тенорио 51 Уилям Пачо Тенорио
Нуно Мендес 25 Нуно Мендес
Жоао Педро Гонсалвеш Невес 87 Жоао Педро Гонсалвеш Невес
Витор Ферейра 17 Витор Ферейра
Фабиан Руис 8 Фабиан Руис
Desire Doue 14 Desire Doue
Усман Дембеле 10 Усман Дембеле
Хвича Кварацхелия 7 Хвича Кварацхелия
Дейвид Рая 1 Дейвид Рая
Кристианска комар 3 Кристианска комар
Уилям Салиба 2 Уилям Салиба
Габриел 6 Габриел
Пиеро Хинкапие Рейна 5 Пиеро Хинкапие Рейна
Деклан Райс 41 Деклан Райс
М. Луис-Скели 49 М. Луис-Скели
Букайо Сака 7 Букайо Сака
Мартин Одегаард 8 Мартин Одегаард
Леандро Тросар 19 Леандро Тросар
Кай Хаверц 29 Кай Хаверц
Тагове:

арсенал сърбия шампионска лига финал пари сен жермен псж критика Ивица Илиев

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Безупречна топка и сребро за Стилияна Николова от европейското!

Безупречна топка и сребро за Стилияна Николова от европейското!

Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)

Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)
ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)
Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Последни новини

Безупречна топка и сребро за Стилияна Николова от европейското!

Безупречна топка и сребро за Стилияна Николова от европейското!

Дъщерята на Луис Енрике гледа от небето. А кой е

Дъщерята на Луис Енрике гледа от небето. А кой е "синът му" на терена? (ВИДЕО)
Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)

Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)
Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV