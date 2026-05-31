Браво! Стилияна Николова е европейска шампионка с бухалки!

Четвърто отличие за родната гимнастичка от първенството във Варна

Анна Недкова, БФХГ

Златен медал за Стилияна Николова от европейското първенство по художествена гимнастика във Варна! 

Българката стана шампион с бухалки!

В последния ден на шампионата Стили вдигна на крака феновете в залата с безупречно съчетание, а това не е краят! 

Безгрешна

Стилияна изигра перфектно съчетанието с един от любимите си уреди. 

За динамичната композиция тя заслужи резултат от 29,750 точки, като това ще я постави на най-високото място на почетната стълбица по-късн днес, 31 май. След нея се наредиха Мария Борисова (Русия) с 29,200 и Даниела Мунитс (Израел) със същия резултат.

Това е четвърто отличие за Николова от 42-ото издание на първенството. Тя е шампион в отборната надпревара заедно с всички представителни на България, има и два сребърни медала - в многобоя и за съчетанието с топка

За втори път в кариерата си Стили печели европейска титла с бухалки след тази от Талин през 2025 г. Това е девето злато от европейски първенства за нея.

В днешния ден на грациите ни им предстоят още два финала. 

Стилияна ще играе и с лента по-късно днес. 

В този финал ще видим и Ева Брезалиева. 

Ансамбълът ни пък ще се бори за отличия с 5 топки.

 

