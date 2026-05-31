bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Безупречна топка и сребро за Стилияна Николова от европейското!

Предстоят още 3 финала на отделните уреди с българско участие

Безупречна топка и сребро за Стилияна Николова от европейското!
Анна Недкова, БФХГ

Стилияна Николова добави още едно отличие от европейското първенство по художествена гимнастика във Варна! 

Тя заслужи среброто при изиграване на съчетанията с топка. 

Това е трето отличие за родната грация от 42-ото издание на Стария континент. 

Отлична

Стилияна Николова игра без грешка и представи страхотна композиция. 

Тя заслужи оценка от 29,550 точки.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

Толкова има и победителката Даря Варфоломеев, но оценката ѝ за артистичност е по-висока. Трета остана София Илтерякова от Русия с оценка 28,850 точка. 

Другата родна представителка във финала - Ева Брезалиева, получи 21,250 и е осма. 

Медалите

Вчера, 30 май, България спечели злато в отборната надпревара, в която се взимат предвид всички получени оценки от индивидуалните гимнастички и ансамбъла. Стилияна пък е сребърна медалистка и от многобоя.

Снимка: Анна Недкова, БФХГ

В днешния ден на грациите ни им предстоят още 3 финала. 

Стилияна ще играе с бухалки и лента, а Ева се класира само в борбата за отличия на лента. Ансамбълът пък ще играе съчетанието си с 5 топки. 

Във финала с обръч Стилияна е осма, а Ева - седма заради допуснати грешки.

Тагове:

Варна топка европейско първенство сребърен медал ева брезалиева стилияна николова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Радвам се, че Арсенал загуби! Те са трагедия за футбола!"
Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)

Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)
ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)

ПСЖ пише история - втори пореден триумф в Шампионската лига! (ВИДЕО)
Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Последни новини

"Радвам се, че Арсенал загуби! Те са трагедия за футбола!"
Дъщерята на Луис Енрике гледа от небето. А кой е

Дъщерята на Луис Енрике гледа от небето. А кой е "синът му" на терена? (ВИДЕО)
Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)

Класически Хакими: Вижте къде отиде медалът му! (ВИДЕО)
Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)

Париж гори! Над 400 арестувани след триумфа на ПСЖ (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV