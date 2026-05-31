Безупречна топка и сребро за Стилияна Николова от европейското!

Стилияна Николова добави още едно отличие от европейското първенство по художествена гимнастика във Варна!
Тя заслужи среброто при изиграване на съчетанията с топка.
Това е трето отличие за родната грация от 42-ото издание на Стария континент.
Стилияна Николова игра без грешка и представи страхотна композиция.
Тя заслужи оценка от 29,550 точки.
Толкова има и победителката Даря Варфоломеев, но оценката ѝ за артистичност е по-висока. Трета остана София Илтерякова от Русия с оценка 28,850 точка.
Другата родна представителка във финала - Ева Брезалиева, получи 21,250 и е осма.
Вчера, 30 май, България спечели злато в отборната надпревара, в която се взимат предвид всички получени оценки от индивидуалните гимнастички и ансамбъла. Стилияна пък е сребърна медалистка и от многобоя.
В днешния ден на грациите ни им предстоят още 3 финала.
Стилияна ще играе с бухалки и лента, а Ева се класира само в борбата за отличия на лента. Ансамбълът пък ще играе съчетанието си с 5 топки.
Във финала с обръч Стилияна е осма, а Ева - седма заради допуснати грешки.