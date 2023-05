Реал изкушава звезда на Борусия със 120 млн. евро (ВИДЕО)

В Реал Мадрид вече са насочили поглед към бъдещето. Испанците са много близо до осъществяването на първия си входящ трансфер още преди началото на лятото.

Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.



Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.



New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk