Ще остане ли Серхио Агуеро без тестиси?

Преди мача между Манчестър Сити и Реал Мадрид във вторник Серхио Агуеро направи доста смел залог. Бившият аржентински национал беше толкова сигурен, че "гражданите" ще победят, че рискува да загуби тестисите си. В подкаст той сподели: "Реал не може да бие Сити. Ако все пак това се случи, ще се кастрирам!".

За изненада или не, Реал Мадрид спечели драматично след обрат в последните минути и сега всички фенове на Кралския клуб следят с интерес дали Агуеро ще удържи на думата си.

Sergio Aguero is a man of his word. pic.twitter.com/JMO4nz3kyy