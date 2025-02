Агуеро направи култов залог преди Сити - Реал

Бившият нападател на Манчестър Сити Серхио Агуеро е убеден, че "гражданите" ще отстранят Реал Мадрид от Шампионската лига. В подкаста Som I Serem FCB - социална платформа за фенове на Барселона, той смело заяви:

"Реал не може да победи Ман Сити! Ако все пак спечели, ще изляза чисто гол по улиците на Манчестър, ще направя задно салто и ще се кастрирам".

