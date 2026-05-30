Битката за Европа! ПСЖ или Арсенал?

Чакането приключи! Време е за финала в Шампионската лига.

Днес ще се определи шампионът в най-престижния европейски клубен турнир за сезон 2025/26.

ПСЖ и Арсенал влизат в свиреп сблъсък за най-желания трофей в Европа!

След като сложи край на 22-годишното чакане за домашен триумф, Арсенал е само на крачка от първата си титла в Шампионската лига.

На пътя на „артилеристите“ към европейския връх обаче стои действащият шампион Пари Сен Жермен, а големият финал ще се проведе в Будапеща.

ПСЖ влиза в двубоя в изключителна форма, след като миналия сезон разгроми Интер с 5:0 във финала и сега преследва втора поредна титла в турнира.

Най-добрата атака срещу най-добрата защита

Парижани направиха впечатляващ поход през елиминациите, отбелязвайки общо 44 гола в надпреварата, само на едно попадение от рекорда за най-много голове в рамките на един сезон.

Само в последните три елиминационни кръга френският тим реализира 18 пъти срещу Челси, Ливърпул и Байерн Мюнхен.

Отборът на Луис Енрике няма загуба в последните си 11 мача от елиминационната фаза на турнира, а испанският специалист вече има две титли в Шампионската лига и най-висок процент победи сред треньорите с поне 50 мача в надпреварата.

Арсенал също впечатлява с постоянството си. Лондончани са единственият непобеден тим в настоящото издание на турнира с 11 победи и 3 равенства.

Тимът е допуснал едва 6 гола и е запазил 9 сухи мрежи, само на една от рекорда в историята на турнира за един сезон.

Директни сблъсъци

„Топчиите“ ще играят едва втория си финал в Шампионската лига и се стремят да станат 25-ият клуб, който печели най-престижния европейски клубен турнир.

Освен това Арсенал ще опита да прекъсне серията си от четири поредни загуби във финали на големи европейски турнири.

Историята между двата отбора също е любопитна. ПСЖ нямаше победа в първите пет сблъсъка срещу Арсенал, но след това спечели и двата полуфинала помежду им през миналия сезон.

"Артилеристите" отпаднаха в последните си две елиминации срещу френски съперници, докато ПСЖ е без загуба в последните си девет срещи с английски отбори.