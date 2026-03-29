Ансамбълът грабна бронз в многобоя на Световната купа

По-рано днес Стилияна Николова спечели сребърен медал в София

Българска федерация по художествена гимнастика

Ансамбълът на България завърши на трето място в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика, провеждаща се в София.

Отборът ни, в състав София Иванова, Рая Божилова, Магдалена Вълкова, Магдалина Миневска и Емилия Обретенова, който вчера оглави класирането след изпълненията на 5 топки, днес допусна груба грешка при композицията си с 3 обръча и 2 чифта бухалки и беше оценен с 25.650 точки (12.900 трудност, 6.950 артистичност, 6.100 изпълнение, 0.30 наказание).

Така възпитаничките на Весела Димитрова събраха сбор от 53.600 точки (27.950 на пет топки и 25.650 на три обръча/два чифта бухалки) и заслужиха бронз.

Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика

С първа оценка на два финала

Българките се класират и за двата финала с първа по сила оценка на топки и четвърта на обръчи и бухалки.

Шампион в многобоя стана отборът на Русия, който участва с неутрален статут, с 54.250 (26.750 топки и 27.500 обръчи/бухалки), а на второ място е Германия с 54.050 (27.050 и 27.000). Олимпийският шампион от Париж 2024 Китай е на четвърта позиция с 53.150 (26.600 и 26.550), а световният първенец Япония е шести с 48.600 (24.300 и 24.300).

Днес Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева се нареди шеста в многобоя при жените.

Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика

