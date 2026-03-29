bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Стилияна Николова спечели сребро на Световната купа в София

Украинка стана шампионка в многобоя

Българска федерация по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели сребърен медал, а Ева Брезалиева се нареди шеста в индивидуалния многобой на Световната купа по художествена гимнастика, която се провежда в София.

Николова събра 116.200 точки (29.600 обръч, 29.850 топка, 29.800 бухалки, 26.950 лента). Вчера тя изигра много добре композициите си с обръч и с топка, но днес имаше неточности на лента. 

Така за втора поредна година Стилияна Николова завоюва сребро пред родна публика в София. Тя също спечели първи точки, които това състезание дава за олимпийската ранглиста за Игрите в Лос Анджелис 2028.

Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика

Възпитаничката на Валентина Иванова се класира за финалите на всичките четири уреда - с трети по сила резултат на обръч - 29.600, първи на топка - 29.850, втори на бухалки - 29.800 точки и с осми на лента  - 26.950 точки.

Втората българска участничка Ева Брезалиева остана пета със сбор от 111.150 точки (27.400 обръч, 27.250 топка, 29.500 бухалки, 27.000 лента). Тя ще играе само на два финала - на бухалки, където е с трети резултат и на лента с шести. На топка Брезалиева е девета и съответно първа резерва за финала на уреда.

Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика

Това е едва първа Световна купа и първо голямо състезание за Николова и Брезалиева за новия сезон.

Шампионка в многобоя на Световната купа за втора поредна година стана абсолютната европейска шампионка от Талин 2025 Таисия Онофричук (Украйна) със 116.600 точки (29.650, 28.500, 30.250, 28.200), а бронзовото отличие взе бронзовата медалистка от Игрите в Париж 2024 София Рафаели (Италия) със 115.700 (29.650, 28.350, 28.850, 28.850).

Тагове:

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV