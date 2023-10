Арестуваха футболист по подозрение, че е убил майка си

Бившата звезда на НФЛ Серджо Браун е арестуван по подозрение, че е убил майка си.

73-годишната майка на Серджо - Миртъл, бе намерена мъртва на 16 септември в река, близо до къщата, в която е живяла със сина си.

35-годишният атлет е задържан в Сан Диего. Наскоро той е купонясвал в нощен клуб в Мексико, докато властите са го издирвали, пишат медиите в САЩ.

NFL player Sergio Brown has been taken into custody in connection to the murder of his own mother, Myrtle Brown



She was found dead in a creek due to wounds from an assault. Brown had traveled to Mexico but was deported yesterday. pic.twitter.com/oVDPIbqTC0