Бивш световен шампион по бокс е бил екзекутор на Синалоа (ВИДЕО)

Бившият световен шампион по бокс Хулио Сесар Чавес-младши е бил екзекутор на картела Синалоа, твърдят от главната прокуратура на Мексико.

Той бе задържан в четвъртък от Службата за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) в Студио Сити, Калифорния, за това, което Министерството на вътрешната сигурност (DHS) определи като "действаща заповед за арест извън Мексико".

Мексиканският вестник "Реформа" пише, че 39-годишният Чавес-младши е наказвал членове на картела, пребивайки ги под ръководството на лидера Нестор Ернесто Перес Салас, наричан Ел Нини.

В обвинението се посочва, че мексиканската прокуратура е записала телефонни разговори през 2021 и 2022 г. От тях става ясно, че Ел Нини нареждал на подчинените си да връзват провинили се членове на картела и да ги оставят на Чавес-младши за боксова круша. За доказателства са представени подслушвания на предполагаеми наркотрафиканти и имиграционни записи.

NEW; Through federal sources, I have obtained video of ICE arresting Mexican boxer Julio Cesar Chavez Jr. Wednesday in Studio City, CA. The boxer is accused of being affiliated with the Sinaloa Cartel. pic.twitter.com/FpD0v4aTta