Брадли Уигинс: Колоездачите са впечатлени от България (ВИДЕО)

Джиро д'Италия е най-голямото спортно мероприятие, на което България е домакин. Това сподели 5-кратният олимпийски шампион и победител в Туд дьо Франс от 2012 г. Брадли Уигинс специално за bTV.

Той е в България заради едно от най-престижните колоездачни състезания."Говори се, че това е най-голямото спортно състезание, което идва тук в България, което според мен е чест за Джирото", сподели Уигинс.

Той не пропусна и да сравни България с Италия. "Има много прилики. Все пак римляните са завлядeли София назад във времето. Както в Италия, така и тук има много красиви неща и е наистина много добра комбинация.

Джирото в последните години започна леко да се измества извън Италия, за да създава партньорство с други държави. Турът започва тук, за да промотира България. И е хубаво, когато започнеш състезанието от друга държава и все пак се усеща, че си в Италия, въпреки че е друга страна. И мисля, че състезателите са доста впечатлени. Прочетох много коментари колко е било красиво тук."

Брадли Уигинс за първи път посещава България, но не скри, че е останал впечатлен от София. "Едва от вчера съм тук. Много ми хареса архитектурата тук. От това, което съм видял досега, градът е много хубав".