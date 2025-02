Британски олимпиец изнасилил две малолетни

Бившият британски плувец Антъни Джеймс, който участва на олимпийските игри в Лондон 2012, ще влезе в затвора за изнасилване на две непълнолетни момичета.

Съдът осъди бившия олимпиец, който ще трябва да прекара 21 години зад решетките за малтретиране на две момичета между 2012 и 2022 г.

Джеймс изнасилвал момичетата, принуждавал ги да правят секс с непознати мъже и изисквал да му изпращат снимки, когато били под 16 години.

A BRITISH Olympic swimmer has been jailed after he raped two schoolgirls and forced them to have sex with "strange" men.



Former Team GB star Antony James groomed the girls, who were under 16, to satisfy his "perverse sexual needs".