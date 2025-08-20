Мъжкият национален отбор на България по баскетбол беше разгромен в последния си мач от световните предквалификации. "Лъвовете" загубиха със 70:97 от Нидерландия като гости и отпаднаха от битката за място на мондиала.

Тимът на Росен Барчовски се нуждаеше от успех с поне 7 точки разлика, за да продължи към следващия етап от пресявките.

България завършва на последното трето място в група 6. "Трикольорите" допуснаха 3 поражения и записаха едва една победа.

Снимка: fiba.basketball

Катастрофа в Алмере

Двубоят тази вечер започна отлично за "лъвовете" - поведоха с 6:0. Разликата стана 8 с кош на Борислав Младенов при 14:6. Нидерландците обаче направиха серия от 7-0. "Трикольорите" все пак завършиха откриващата част с преднина - 29:25.

През втората четвъртина играта на националите в нападение не вървеше и домакините обърнаха до 41:38. Авансът им набъбна до 51:41.

Снимка: fiba.basketball

Селекцията на Барчовски се събуди в началото на второто полувреме, намалявайки изоставането си при 50:55. "Лалетата" обаче си върнаха инициативата и дръпнаха с 12 точки при 67:55.

Нидерландците убиха интригата в заключителния период. Преднината им бързо стана над 20 точки, а в последните секунди съперникът пропусна да стигне 100 точки.

Над всички в мача беше Кейе ван дер Вуурст с 23 точки и 13 асистенции. За България най-резултатен стана Иван Алипиев с 15 точки, а 11 отбеляза Илиян Пищиков.

Снимка: fiba.basketball

