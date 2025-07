Буря провали старт на Никола Цолов

Отмениха основното състезание в Белгия. Условията бяха много тежки заради поройния дъжд, който се изля тази сутрин. Въпреки двата опита за старт зад сейфти кар, в крайна сметка беше взето решение състезанието да бъде отменено. Така Никола Цолов и неговите колеги няма да спечелят точки.

Белгия бе домакин на осмия кръг за сезон 2025 във Формула 3. Състезателният уикенд се провежда на легендарната писта "Спа-Франкоршамп" с дължина 7.004 км и разположена в Ардените.

Цолов трябваше да стартира от 7-а позиция. Пилотите потеглиха зад автомобил за сигурност, но инцидент с три автомобила предизвика червен флаг. Следващият опит на организаторите да спасят програмата за уикенда също се оказа неуспешен.

