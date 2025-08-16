НА ЖИВО: България - Австрия, Везенков е на трибуните (ВИДЕО)

ПЪРВА ЧАСТ 11:12

Звездата на българския и европейски баскетбол - Александър Везенков, който лекува контузия, подкрепя своите съотборници от трибуните в "Арена Ботевград".

3:0 - тройка на Борислав Младенов през човек! 6 поредни точки за съперника и австрийците повежда за първи път в мача - 6:5. И пак тройка на Младенов за 11:9.

СЪСТАВИТЕ:

България: 12.Борислав Младенов, 17.Емил Стоилов, 23.Мирослав Васов, 34.Димитър Димитров, 35.Иван Алипиев

Австрия: 6.Даниел Фридрих, 9.Еди Патекар, 12.Якоб Пьолтъл, 15.Силвен Ландесберг, 77.Тимо Ланмюлер

ПРЕВЮ

Националите играят предварителен етап на квалификациите за световното първенство в Катар през 2027 г. И днес, 16 август, им предстои домакинство на Австрия в Ботевград.

В предишните две срещи момчетата на рожденика днес Росен Барчовски загубиха от Австрия (76:88) и Нидерландия (70:81).

Това ни поставя на последно място в групата и прави задачата на България много трудна. Двата ни съперника си размениха по една победа в мачовете помежду им и сега са с еднакъв актив - 2 победи и 1 загуба. Австрия е на първа позиция заради по-добра точкова разлика.

За следващата фаза на квалификациите се класират първите два в потока.

За тази цел "лъвовете" се нуждаят от две задължителни победи! И то не какви! Момчетата на Барчовски трябва да постигнат успех с 13 или повече точки, за да запазят шансове.

В сряда, 20 август, "лъвовете" гостуват на Нидерландия, като мача също ще в покажем единствено и само по bTV Action.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK