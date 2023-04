Трагедия: Дърво уби двама рали пилоти

Трагичен инцидент беляза Рали Вила Де Тинео в Испания. Двама пилоти изгубиха живота си по време на 42-то състезание, което се състоя в Астурия този уикенд. Това съобщава сайтът El Independiente.

Хулио Кастрило и неговият навигатор Франсиско Алварес си отидоха, след като колата им излязла на пътя и се ударила в едно от дърветата. Според информацията пилотите на Citroen DS3 N5 са починали на място.

Sending our condolences, today during the "42 Villa de Tineo Rally" The pilot Julio César Castrillo and his co-pilot Francisco Javier Álvarez have lost their lives Saturday in an accident. Our racing community sends it's Prayers to the Family, Friends, Team and Fans. pic.twitter.com/4CTnxdGpAG