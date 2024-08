"Героите си остават герои": Великият Стенмарк с нов подвиг! (ВИДЕО)

С преодолените 300 см, Стенмарк зае 8-о място в големия финал.

Оказа се, че вдъхновен от удивителния си сънародник Мондо Дуплантис, който спечели олимпийската титла в Париж 2024 със световен рекорд, преди година и половина Стенмарк е започнал активно да тренира овчарски скок.

Той не сполучи три пъти да скочи направо 315 см, което щеше да му отреди медал.

Heroes remain heroes... guess who juggles the pole vault at the Masters Athletics Championships in Gothenburg?#fisalpine #legend pic.twitter.com/5bPjdaNuCk