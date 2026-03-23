Хокеят в черно! Репортерка, трите ѝ деца и куче загинаха при пожар!

Светът на хокея скърби, а причината е огромна трагедия, застигнала една от емблематичните журналистки за Националната хокейна лига (NHL).

Джеси Пиърс, която отразяваше Минесота Уайлд в последното десетилетие, трите ѝ деца и кучето са загинали в пожар в събота сутрин, 21 март.

Пожарната и полицията в Уайт Беър Лейк, Минесота са реагирали на обаждане от съседи в 5:25 ч. сутринта.

Съобщението

"Целият екип на NHL.com тъжи и е съкрушен от информацията за загубата на Джеси и децата ѝ. Любовта ѝ към семейството и хокея беше очевидна в енергията и страстта, които тя влагаше в работата си за нас. Беше истинска радост да общуваме и да работим с нея. Ще ни липсва много", пишат от сайта, за който работеше.

The NHL sends condolences to the Pierce family. pic.twitter.com/SplpV6O5F7 — NHL Public Relations (@NHLPR) March 22, 2026

"Сърцата ни скърбят за пострадалите в тази трагедия. Моля да дадете време на нашата общност да се обедини и да бъдем опора един на друг в такъв тежък момент", коментираха само от пожарната в града.

Заедно с 37-годишната Пиърс са загинали Хъдсън, Кейдън и Ейвъри, както и кучето им.

Последни мигове

Съпругът на репортерката - Майк не бил в къщата в трагичната нощ, тъй като имал работни ангажименти.

В момента тече кампания по набиране на средства, с които той да бъде подпомогнат след огромната трагедия.

В социалните мрежи, дни преди трагедията Пиърс е публикувала редица снимки на своите деца, на които се вижда, че се забавляват семейно, като опитват сладолед.

Причината за пожара продължава да се разследва.