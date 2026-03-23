bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Други

Хокеят в черно! Репортерка, трите ѝ деца и куче загинаха при пожар!

Причината за пожара се разследва

Светът на хокея скърби, а причината е огромна трагедия, застигнала една от емблематичните журналистки за Националната хокейна лига (NHL). 

Джеси Пиърс, която отразяваше Минесота Уайлд в последното десетилетие, трите ѝ деца и кучето са загинали в пожар в събота сутрин, 21 март. 

Пожарната и полицията в Уайт Беър Лейк, Минесота са реагирали на обаждане от съседи в 5:25 ч. сутринта.

Съобщението

"Целият екип на NHL.com тъжи и е съкрушен от информацията за  загубата на Джеси и децата ѝ. Любовта ѝ към семейството и хокея беше очевидна в енергията и страстта, които тя влагаше в работата си за нас. Беше истинска радост да общуваме и да работим с нея. Ще ни липсва много", пишат от сайта, за който работеше. 

"Сърцата ни скърбят за пострадалите в тази трагедия. Моля да дадете време на нашата общност да се обедини и да бъдем опора един на друг в такъв тежък момент", коментираха само от пожарната в града. 

Заедно с 37-годишната Пиърс са загинали Хъдсън, Кейдън и Ейвъри, както и кучето им.

Последни мигове

Съпругът на репортерката - Майк не бил в къщата в трагичната нощ, тъй като имал работни ангажименти. 

В момента тече кампания по набиране на средства, с които той да бъде подпомогнат след огромната трагедия. 

В социалните мрежи, дни преди трагедията Пиърс е публикувала редица снимки на своите деца, на които се вижда, че се забавляват семейно, като опитват сладолед. 

Причината за пожара продължава да се разследва. 

 
пожар хокей минесота уайлд репортерка Джеси Пиърс

Най - важното

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV