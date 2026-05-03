Пловдив е "черно-бял"

Локомотив Пловдив спечели с 2:0 градското дерби срещу Ботев Пловдив. И двата гола бяха дело на нидерландския нападател Жоел Цварц.

Гостите останаха с човек по-малко още в 15', след като Емерсон Родригес получи директен червен картон за удар в лицето на съперник, след намеса на VAR.

"Черно-белите" откриха резултата в 18', когато Цварц засече с глава центриране на Каталин Иту. В края на мача той оформи и крайното 2:0 с прецизен удар в добавеното време.

В 34' нов проблем връхлетя "канарчетата", след като капитанът Тодор Неделев напусна с контузия. В опита си да блокира Тодор Павлов той падна на земята, превивайки се от болка.

Това принуди наставникът Лъчезар Балтанов да го замени с Чимези Уилямс. Неделев напусна, подкрепян от медицинския щаб на отбора и притесни сериозно феновете.

Снимка: Lap.bg

Ботев имаше няколко възможности да се върне в мача, но Даниел Наумов и неточности в завършващата фаза ги лишиха от гол. Домакините също имаха отменено попадение заради засада.

Снимка: Lap.bg

След този успех Локомотив е пети с 49 точки, а Ботев остава осми с 43. В следващия кръг „смърфовете“ приемат Арда, а „канарчетата“ гостуват на Черно море.

На 20 май в София отборът от "Лаута" ще играе финал за Купата на България срещу ЦСКА.