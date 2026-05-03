Художествена гимнастика

Ансамбълът ни шампион в Баку!

Зад нашите момичета са Русия и Израел

Анна Недкова, БФХГ

Ансамбълът на България по художествена гимнастика стана шампион в Крос битките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку.

Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнева в състав София Иванова, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова получиха на финала оценка от 27.350 за композицията с три обръча и два чифта бухалки.

Ансамбълът ни е №1 с пет топки в София

На второ място остана Русия (неутрален статут) с 27.050, а на трето е Израел с 26.800 точки.

Тимът на България, който защити титлата си от миналата година, отстрани в първия кръг с пет топки победителя от квалификациите Беларус (неутрален статут) с 27.950 срещу 21.400.

Грешка прати ансамбъла под №12 в Баку
 
