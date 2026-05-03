Кошмар за Никола Цолов в Маями

Никола Цолов отпадна още в първия завой на основното състезание в Маями, след като беше ударен от съперник.

Българинът, който в събота спечели спринта, тръгна добре т десетата позиция на стартовата решетка, заобикаляйки Лорън ван Хюпен, който беше осми на старта. В първия завой обаче Цолов беше ударен от Тасанапол Интрапувашак, който не прецени сцеплението си върху мократа настилка.

В резултат на сблъсъка болидът на Бъэлгарския лъв остана блокиран на трасето и се наложи намеса на маршалите, което означаваше край на участието му в надпреварата. За щастие, той не е пострадал.

Снимка: Lap.bg

Съперникът му получи наказание от 10 секунди за причинения инцидент, но това не промени факта, че за Цолов състезанието приключи без спечелени точки, въпреки силната му форма и двете предишни победи.

Уикендът в Маями така завършва разочароващо за българина, който до момента показваше отлична скорост и стабилни резултати.