Там ли ще сме? Световно с 64 отбора през 2030 г.

За последно играхме на Мондиал през 1998 г.

ФИФА работи по идеята да увеличи участниците на Световното първенство през 2030 година до 64 отбора, съобщава ESPN. Идеята е част от отбелязването на 100-годишнината от първия Мондиал.

Шампионатът през 2030 г. ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, като по един мач от груповата фаза ще се изиграе и в Уругвай, Аржентина и Парагвай.

Разширяването до 64 отбора би било еднократно решение, като за следващия Мондиал през 2034 година в Саудитска Арабия форматът се очаква да се върне към 48 участници — толкова, колкото ще бъдат и на предстоящото първенство това лято.

Идеята се свързва с президента на ФИФА Джани Инфантино и ръководството на централата.

Ако тя бъде одобрена, повече национални отбори ще получат шанс за участие, включително и национален отбор по футбол на България, който не се е класирал на световно първенство от Франция 1998 г.

