Там ли ще сме? Световно с 64 отбора през 2030 г.

ФИФА работи по идеята да увеличи участниците на Световното първенство през 2030 година до 64 отбора, съобщава ESPN. Идеята е част от отбелязването на 100-годишнината от първия Мондиал.

Шампионатът през 2030 г. ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко, като по един мач от груповата фаза ще се изиграе и в Уругвай, Аржентина и Парагвай.

Разширяването до 64 отбора би било еднократно решение, като за следващия Мондиал през 2034 година в Саудитска Арабия форматът се очаква да се върне към 48 участници — толкова, колкото ще бъдат и на предстоящото първенство това лято.

Идеята се свързва с президента на ФИФА Джани Инфантино и ръководството на централата.

Ако тя бъде одобрена, повече национални отбори ще получат шанс за участие, включително и национален отбор по футбол на България, който не се е класирал на световно първенство от Франция 1998 г.