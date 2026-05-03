Сър Алекс Фъргюсън отново попадна в центъра на вниманието – този път не заради футболен триумф, а заради тревожен момент преди голямото дерби между Манчестър Юнайтед и Ливърпул.

Легендарният бивш мениджър на „червените дяволи“ е пристигнал на „Олд Трафорд“ около час преди началото на срещата, но малко след това му е прилошало внезапно. На място е извикана линейка и той е бил откаран в болница за прегледи.

По първоначална информация става дума за предпазна хоспитализация, като състоянието му не се определя като критично и се очаква да бъде изписан скоро.

През 2018 г. 84-годишният Сър Алекс той претърпя спешна операция след мозъчен кръвоизлив, но той успя да се възстанови. Освен това, през 2023 г. преживя и тежка лична загуба със смъртта на съпругата си Кати, с която бе заедно повече от 50 години.

Въпреки всичко това, той продължаваше да посещава мачове на Юнайтед и да остава близо до клуба дори след оттеглянето си от официални роли.

На фона на тази новина, дербито на „Олд Трафорд“ също предложи драма. Манчестър Юнайтед започна ударно и поведе с 2:0 още до 14' след голове на Матеус Куня и Бенямин Шешко, като при второто попадение имаше и сериозни дискусии за възможна игра с ръка.

Ливърпул обаче реагира и през второто полувреме върна два гола само за 11 минути чрез Доминик Собослай и Коди Гакпо, след грешки в отбраната на домакините. Когато изглеждаше, че мачът отива към равенство, Коби Мейну се превърна в герой с победното попадение в 77' за 3:2.

С успеха Юнайтед събира 64 точки и остава трети, докато Ливърпул е четвърти с 58.