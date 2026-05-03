Всички жалби срещу избора на Весела Лечева са оттеглени

Ще приключи ли сагата в Българския олимпийски комитет?

Всички жалби за избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет са оттеглени. 

Това потвърдиха от щаба на бившата шампионка в стрелбата, която преди повече от година получи повече гласове от световната рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова. 

След редовния изборен конгрес през март 2025 г., срещу провеждането на процедурата бяха подадени 7 жалби, които спряха вписването на Лечева и блокираха работата на централата. 

Позиция

В разпространена до медиите позиция от щаба на Лечева пишат:

"Във връзка с журналистически въпроси, свързани с Българския олимпийски комитет (БОК), от юридическия екип на Весела Лечева съобщават, че ищците Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев, чрез своите адвокати, са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19-и март 2025 г.

Очаква се съдебните състави да се произнесат с влезли в сила определения и Весела Лечева и членовете на Изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в Търговския регистър.

По този начин трябва да приключи съдебната сага, продължила повече от година, която затрудни работата на Българския олимпийски комитет и новото ръководство. Тези важни стъпки целят възстановяване на институционалната стабилност и са правилна крачка за постигане на единство в българския спорт.

Весела Лечева благодари на членовете на Изпълнителното бюро, които отстояваха своите принципи и решения. Както и до момента тя и нейният екип ще бъдат открити в своите действия и ще информират своевременно спортната общественост и медиите за следващите стъпки."

Другите жалби

Преди оттеглянето на последните 3 жалби, 4 от тях също бяха изтеглени от съда. 

Те бяха от Атанас Търев, Христо Марков, Федерацията по бадминтон и Федерацията по вдигане на тежести. 

Преди парламентарните избори Стефка Костадинова заяви желание да се оттегли от поста, като се включи в листата на ДПС-Ново начало в Пловдив. От Търговския регистър обаче отказаха да приемат оставката ѝ, тъй като липсваха съществени документи.

 
