Всички жалби срещу избора на Весела Лечева са оттеглени

Всички жалби за избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет са оттеглени.

Това потвърдиха от щаба на бившата шампионка в стрелбата, която преди повече от година получи повече гласове от световната рекордьорка в скока на височина Стефка Костадинова.

След редовния изборен конгрес през март 2025 г., срещу провеждането на процедурата бяха подадени 7 жалби, които спряха вписването на Лечева и блокираха работата на централата.

Позиция

В разпространена до медиите позиция от щаба на Лечева пишат:

"Във връзка с журналистически въпроси, свързани с Българския олимпийски комитет (БОК), от юридическия екип на Весела Лечева съобщават, че ищците Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев, чрез своите адвокати, са оттеглили исковите молби, оспорващи решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19-и март 2025 г.

Очаква се съдебните състави да се произнесат с влезли в сила определения и Весела Лечева и членовете на Изпълнителното бюро на БОК да бъдат вписани в Търговския регистър.

По този начин трябва да приключи съдебната сага, продължила повече от година, която затрудни работата на Българския олимпийски комитет и новото ръководство. Тези важни стъпки целят възстановяване на институционалната стабилност и са правилна крачка за постигане на единство в българския спорт.

Весела Лечева благодари на членовете на Изпълнителното бюро, които отстояваха своите принципи и решения. Както и до момента тя и нейният екип ще бъдат открити в своите действия и ще информират своевременно спортната общественост и медиите за следващите стъпки."

Другите жалби

Преди оттеглянето на последните 3 жалби, 4 от тях също бяха изтеглени от съда.

Те бяха от Атанас Търев, Христо Марков, Федерацията по бадминтон и Федерацията по вдигане на тежести.

Преди парламентарните избори Стефка Костадинова заяви желание да се оттегли от поста, като се включи в листата на ДПС-Ново начало в Пловдив. От Търговския регистър обаче отказаха да приемат оставката ѝ, тъй като липсваха съществени документи.