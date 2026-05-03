В Испания: Веласкес прекъсна "тиранията" на Лудогорец

Суперативи за Левски и треньора в международната преса

Левски спечели 27-ата титла на България в историята си, след като стана недостижим на върха на класирането в първенството за своите преследвачи. 

"Сините" спечелиха важния мач с ЦСКА 1948 с 1:0, а след него празненствата започнаха и бяха шумни и атрактивни. 

Левски грабна титлата за първи път от 17 години, като в 2 от тях триумфира Литекс (през 2010 и 2011), а след това 14 години подред на върха беше Лудогорец. 

Ключът към триумфа на "сините" се оказа испанският специалист Хулио Веласкес, който е в тима от началото на 2025 г. 

В Испания

За треньорът от Саламанка това е първа титла в кариерата, а в родината му отбелязаха успеха му подобаващо.

"Хулио Веласкес и Левски прекъснаха "тиранията" на Лудогорец в България", пише "Марка"

"Давид победи Голиат в България. Хулио Веласкес направи чудо за Левски, който не беше печелил титлата от 17 години. По този начин той разби господарството на Лудогорец, който царуваше в източноевропейската страна от 14 години", пишат от изданието.

"Хулио Веласкес сложи край на проклятието в България", е заглавието на "Ас".

"След почти перфектния сезон, Левски влезе в четворката за определяне на шампиона, след като почти си беше свършил работата", пише изданието. 

"Левски отново е на върха", пишат от испанския "Спорт".

"София е синя! 17 години по-късно Левски София става шампион на България. Столичният клуб спечели вътрешната лига тази събота за сезон 2025/26 и сложи край на една от най-дългите хегемония в съвременния европейски футбол – 14-те поредни титли на Лудогорец Разград, абсолютен доминатор на шампионата от навлизането му в българския елит", пише изданието

По света

След последния съдийски сигнал повече от 18 000 по трибуните запалиха факли и започнаха дългоочакваните тържества. 

Именно тези сцени обиколиха бързо социалните мрежи и стигнаха до цяла Европа. 

От феновете на "сините" се възхитиха в Италия.

 
 
 
В Нидерландия.

 
 
 
Както и в едни от най-големите страници за ултрас култура по света. 

В Северна Македония пък се радваха на успеха на своя футболист Никола Серафимов.

