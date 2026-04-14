Илиана Раева за планът на Бербатов: Възхитена съм!

Президентът на българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че срещата на спортните централи с Димитър Бербатов, в качеството му на съветник по спортните въпроси на служебния министър-председател Андрей Гюров.

След като изпрати анкети до всички спортни федерации, за да очертае проблемите в спорта у нас, бившият футболист и екипът му представиха подробен план как те да се решат. Той ще бъде предоставен на следващото редовно правителство.

Раева изрази мнение, че този път са посочени ясно стъпките за справяне с проблемите.

18 точки

"Впечатлена съм. Това мога да кажа. Анализът вече е изпратен в деловодството на Министерски съвет. Страшно много направено, всичко е реално, структурирани са всички проблеми на спорта - масов и професионален. Беше предадено и на г-н Илиев, който каза, че ще даде папката на следващия министър на спорта, това е реална основа на спорта.

Всички проблеми на спорта са вътре. При добра воля, всичко много бързо може да се задейства. Той посочва и как да бъдат решени проблеми, ние имахме нужда от това, респект. Бяхме на огромна маса, всички ръкопляскахме след като той приключи. Това е направено за месец и половина. Инфраструктурата, финансиране и обезпечаването на треньорите - вътре е. 18 точки, които обхващат огромен брой от проблемите в българския спорт", разкри Раева.

"Това е една правилна стъпка. За всички е ясно, че Министерството на младежта и спорта е едно от последните по важност и по финансиране. Неслучайно, когато съобщават министъра на спорта, го съобщават последен или предпоследен. Трябва да има повече пари за спорт. Спортът е превенция. Тези стъпки ще създадат възможност болшинството от федерациите да работят по-спокойно, да си поставят по-високи цели и да имат възможност да ги реализират.

Аз тропам на всяка врата - по институции, по министерства, по общини. Волейболът е колективен спорт и аз знам, че резултат ще постигнем, ако имаме добър екип. Отдавна сме приели този колективен начин на работа и активно продължаваме да си търсим партньори, защото само така ще постигнем тези високи цели. Положихме една добра основа за едно бъдещо развитие. ", заяви Любо Ганев президентът на федерацията, която донесе сребро на страната ни от световно първенство през 2025 г. - на мъжкия национален отбор по волейбол.