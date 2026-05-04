Мирослав Иванов пред bTV: Гонзо издърпа каруцата напред (ВИДЕО)

Титлата на Левски върна трикратния шампион със "сините" Мирослав Иванов към спомените от 2009 г., когато той и съотборниците му спечелиха трофея.

Пред bTV Шуменския Деко, както е известен халфът, заяви, че в основата на онзи успех е бил голмайсторът Георги Иванов-Гонзо, а Станимир Стоилов и Емил Велев са изградили колектив с характер и спортна злоба, който не се предава.

"Синята" титла в събота е първа именно от 17 години насам. Преди това Иванов стана шампион със столичния гранд и през 2006 и 2007 г. Той има и два триумфа с Лудогорец - през 2012 и 2013 г.

- Какво почувствахте, когато видяхте Левски отново шампион след 17 години?

"Зарадвах се. Няма как да е иначе, при положение, че съм изкарал 6 години в този отбор. Емоциите на хората по трибуните ме върнаха назад във времето. Ние, като футболисти, гледаме на нещата по професионално, докато при феновете водеща е емоцията. Имаше хора, които плачеха от щастие. Тези кадри ме развълнуваха"

"Емоцията винаги е хубава, когато станеш шампион. Имаш чувство за добре свършена работа. Истината е, че тогава Гонзо издърпа каруцата напред, доста мачове ги реши той. Но и в отбора бяха много добри играчи"

"По това време бяхме и млади. Ядрото беше от българи. Чужденците пък бях топ играчи за времето си. Но и ЦСКА бяха силен отбор"

"Имаше добър колектив. Стоилов ни беше събрал. Беше ни взел, ако трябва да сме честни, от никакви отбори. Помогна ни, разви ни като футболисти. Емил Велев пое впоследствие нещата и направи един шампионски отбор"

- Каква беше неговата роля за успеха?

"Винаги ролята на треньора е най-важната. Направи ни шампиони в много конкурентно първенство със силни ЦСКА и Литекс. И да, той наистина е много сериозен мотиватор"

"Гледа да ни предаде това, което реално той е бил като футболист. Характер, злоба. Отбора да не се предава без значение резултата. Просто дава всичко от себе си до последната минута. И доста от мачовете ги спечелихме точно по този начин. На база на мотивация. И разбира се, имахме Гонзо отпред.", коментира още Иванов.

