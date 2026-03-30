Колелото на "късмета": Шампион в MotoGP се преби от радост (ВИДЕО)

На това му се казва смесени чувства. Звезда от MotoGP преживя триумф и срам в рамките на само няколко секунди.

Хорхе Мартин от Aprilia racing изпревари Франческо Баная в последната обиколка, за да си осигури драматична победа на пистата в Тексас. Това е и първи успех за испанеца от шампионския му сезон 2024.

Еуфорията при карирания флаг обаче бързо отстъпи място на абсурдна ситуация. Мартин реши да празнува, като изправи предното си колело във въздуха при висока скорост.

На ръце и колене

Когато то отново докосна асфалта, моторът поднесе и падна настрани. Хорхе отхвърча и се плъзна на ръце и колене - при това никак не кратко. Но дори и това не беше всичко. 28-годишният испанец сякаш се подхлъзна при опита си да се справи.

За да е обидата пълна, от трибуните се понесе бурен смях. За щастие Мартин се отърва почти невредим и продължи да се наслаждава на победата.

12-те точки от спринта му бяха достатъчни, за да го изстрелят на върха в класирането пред съотборника му Марко Бедзеки. Това обаче се оказа временно - в самата надпревара Бедзеки взе реванш и отново мина пред Мартин с аванс от 4 точки.