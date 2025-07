Лошият късмет на Никола Цолов продължи и в Англия

Никола Цолов не успя да съкрати разликата до Рафаел Камара в битката за титлата при пилотите във Формула 3. Българския лъв завърши на 21-а позиция в основното състезание на пистата "Силвърстоун" в Англия, а претендентите му за титлата също останаха извън зоната на точките.

Преди началото на състезанието Цолов изоставаше на 29 точки от лидера Рафаел Камара и се намираше на трето място в класирането при пилотите.

Той спечели квалификацията с най-бързо време, но в спринта нямаше късмет, след като бе блъснат от Брандо Бадоер още в първите завои. Лошият му късмет продължи и в основното състезание.

Повечето състезатели заложиха на гуми за мокър асфалт, но от щаба на Цолов решиха той да стартира със сликове, което впоследствие се оказа грешна тактика.

Състезанието започна по възможно най-лошия начин за Цолов. От полпозишън той не успя да потегли добре, като загуби 16 места още в първата обиколка. Същата съдба застигна и конкурентите на Никола за титлата при пилотите - Рафаел Камара и Тим Трамниц, които стартираха трети и пети, но се озоваха съответно на 20-и 21-о място.

Мари Боя бе най-съобразителен на старта, като взе лидерската позиция още при първия завой. След осмата обиколка той вече водеше с повече от минута пред Българския лъв.

В деветата обиколка 18-годишният пилот бе извикан в пита, но той рискува да остане на пистата за още един тур. Дъждът обаче се засили и Цолов се наложи да сложи гуми за мокър асфалт.

В 14-ата обиколка състезанието бе спряно заради силния дъжд, като последните обиколки преминаха с кола за сигурност.

