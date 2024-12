НА ЖИВО: Олександър Усик срещу Тайсън Фюри

Шести рунд

Фюри тръгна мощно, но получи подобаващ отговор с комбинации. Равностойна пета част.

Пети рунд

Страхотен рунд, в който Усик разтърси Фюри с ляв прав - най-добрият удар от началото на битката.

Четвърти рунд

Двамата за първи път се впуснаха в клинчове. макар и кратки. Фюри завърши с ляво кроше, което наруши баланса на Усик за милисекунда.

Трети рунд

Усик владееше инициативата в голяма част от втория рунд и вкара два-три удара с лявата ръка, но беше разклатен с ъперкът около 20 секунди преди гонга.

Снимка: Getty Images

Втори рунд

В средата на откриващия рунд Усик притисна Фюри при въжетата и замени ударите в тялото му с няколко точни попадения. Вероятно това му спечели откриващата част, която бе като цяло стегната и опознавателна.

Първи рунд

Шампионът Олександър Усик заложи на традиционните си одежди в цветовете на украинското знаме - жълто и синьо.

Тайсън Фюри се качи на ринга в типичния си стил - в червено-бяла роба и под звуците на коледния хит на Марая Кери "All I want for Christmas is you".

Неусетно се изнизаха 12 месеца от 2024 г. и неусетно пак настана време за истинско боксово зрелище! Най-очакваният сблъсък на боксовия ринг е тази вечер (21 декември).

Залогът са титлите в тежка категория на WBA, WBC и WBO, които в момента са притежание на Олександър Усик. Срещу него на ринга в Рияд (Саудитска Арабия) ще излезе претендентът Тайсън Фюри.

На 18 май Усик спечели мача срещу Фюри след 12 тежки рунда. Така той събра поясите на Световния боксов съвет (WBC), Световната боксова асоциация (WBA), Международната боксова федерация (IBF) и Световната боксова организация (WBO).